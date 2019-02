Dočkal: Závan změny! Spartu zlepšil sportovně, v čem převýšil Kangu? | iSport.cz

Václav Drchal se raduje ze svého nakonec rozhodujícího gólu do sítě Baníku • Barbora Reichová (Sport)

Bořek Dočkal navlékl po svém návratu do Sparty hned proti Baníku kapitánskou pásku • Barbora Reichová (Sport)

Bořek Dočkal se řítí na branku Baníku při svém návratu do Sparty • Barbora Reichová (Sport)

Bořek Dočkal v akci při svém návratu do Sparty • Barbora Reichová / Sport

Bořek Dočkal se raduje po svém vítězném návratu do Sparty proti Baníku • Barbora Reichová (Sport)

Velká radost Bořka Dočkala ze třetí branky do sítě Baníku, u níž si připsal asistenci • ČTK

Na nějaké závěry je příliš brzo. Byly by ukvapené. Nedělní šlágr Sparty s Baníkem, pro Bořka Dočkala vůbec první po návratu na Letnou, ovšem leccos naznačil. Pražané byli za přítomnosti staronového kapitána klidnější a sebevědomější. Fanoušci vytvořili atmosféru, jakou hráči v domácím utkání už dlouho nezažili. Jako by Dočkalův návrat zavál do Generali Areny nádech starých časů. Časů, kdy ze Sparty ještě šel skutečný strach.