Vrba: Brabce jsme hodili do vody a zvládl to. Horší je, že Slavia uspěla | iSport.cz

Byl to hodně náročný zápas, souhlasíte?

„Máte pravdu. My jsme měli hodně náročných 14 dní a tímhle ta série vyvrcholila. Potkali jsme výborně připraveného soupeře, běhavého, agresivního. V tomhle to bylo pro nás moc těžké, protože Opava hrála opravdu dobře. Jsem za tři body hodně rád, možná to doceníme až za 14 dnů, za tři týdny.“

Hned jste měl jasno, že postavíte Jakuba Brabce do základu?

„Víte sami, jak to dopadlo ve čtvrtek v Záhřebu.... Experimenovali jsme a nebylo to úplně optimální. Když se Kuba udělal, nepřemýšleli jsme už o žádné jiné variantě. Nebyl důvod. Máme stopera, který má odehráno spoustu zápasů v reprezentaci, lize i zahraničí, takže jsme ho nepotřebovali vůbec zkoušet. Hned jsme ho hodili do vody a zvládl to dobře.“

Nezatrnulo vám, když hned v páté minutě dostal žlutou kartu?

„Samozřejmě mi zatrnulo, ale ukázalo se, že je to zkušený hráč. Emoce dokázal zvládnout, nedostal se do žádné situace, která by hrozila kartou. Je vidět, že by to mohl být hráč, který by nám v defenzivě mohl hodně pomoct.“

Opava si první střelu na bránu připsala až tím gólem v nastavení. S celkovou defenzivou je tedy spokojenost?

„Bylo tam několik závarů ze standardních situací, protože Zavadil je dokáže zahrávat úplně úžasně. V jeho letech je furt klíčovým hráčem jejich ofenzivy. Jednou to tam Hrušoun (Aleš Hruška) jaksi zvláštně vyrážel prsama, divně to tam propadlo. A k té brance... Nechci moc hodnotit věci, které se mi nelíbí, na tiskovce. Ale asi si s některými hráči budu muset promluvit. Je škoda, že jsme v závěru dostali gól, zbytečně se to zdramatizovalo.“

Nezalekl jste se tuhé defenzivy, když jste v sestavě Opavy viděl tři střední záložníky, kteří se moc dopředu nehrnou?

„Ale ono to tak nebylo, sami jste viděli, že se při každé příležitosti snažili hrát brejkově. V prvním poločase jsme možná víc kontrolovali hru, měli jsme balon, ale ve druhém Opava vysunula presink a hrála nepříjemně. Naše chyba byla, že jsme z několika slibných akcí nedokázali soupeře přečíslit.“

Až na ten gól si Jaroslav Svozil dokázal dobře poradit s Tomášem Chorým. Chtěli jste hrát třeba víc přes Dominika Simerského?

„Ani ne. Byl to fotbal, není to basket ani sport, kde by nebyl kontakt. Někdy to bylo v režii Svozila, někdy v Chorého. Oba se snažili udělat maximum pro to, aby byli úspěšní. A my si teď můžeme říct, že jsme spokojenější.

Beauguel je zraněný?

„Ano, má naražený palec, takže s námi vůbec necestoval. Prognózu je těžké určit, může to být za čtyři dny nebo za tři týdny. Palec je horší než jakýkoli jiný prst. Uvidíme, je to i o tom, jak se zakousne. Ale po Dinamu jsme stejně věděli, že bude hrát Choras. Točili jsme to, takže nás to nijak nepřekvapilo. Aspoň dostane větší prostor třeba Baky (Marek Bakoš).“

Slavia vyhrála dost výrazně proti Slovácku, co vy na to?

„4:0 to bylo nakonec? Uhrála domácí zápas, ale slyšel jsem někde, že se hraje snad ještě třináct zápasů. Já to spočítané přesně ani nemám, mám v tom dost guláš. (usmívá se) Tříbodový náskok je vzhledem k tomu, co nás čeká, nic. My máme hrozně těžký zápas s Jabloncem, Slavia ani nevím, kde hraje...“

Na Bohemce.

„To bude určitě taky těžký zápas, ale v té šestce, kde budou nejsilnější mančafty, se může stát úplně cokoliv. Pro nás je dobré, že jsme se udrželi v těsném kontaktu, horší je, že Slavia byla úspěšná. To tak ve fotbale je.“

Jak to, že Erik Pačinda nastoupil v závěru, když si měl odpykat třízápasový trest?

„On ten trest neměl za ligový zápas, ale za juniorku. A ta hrála už v neděli. Když si to spočítáte, trest byl pryč. Aspoň já sám si to myslím teda. Pokud to tak není, prohráli jsme kontumačně 0:3.“ (směje se)

