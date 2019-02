Rosický: Kangu jsme neodepsali, musí být líp využitý. Vidím ho s Dočkalem | iSport.cz

Kolem bývalého hráče Rostova a CZ Bělehrad toho bylo napsáno mnoho. Už na podzim se jeho přínos zpochybňoval tím, že často chyběl kvůli disciplinárním prohřeškům. Na jaře jej trenér Zdeněk Ščasný přemístil z hloubi pole na ofenzivnější post „desítky“ a sliboval si, že Kangův přínos pro tým se zvýší. To se však v jeho očích zatím neděje.

„Nedržel prostor, který měl. Seskakoval si až moc dozadu. Tím, že se stahoval, tak nahoře nám chyběl hráč, museli jsme nakopávat balony a Tetteh byl na hrotu úplně sám,“ vysvětlil Ščasný po výhře na Dukle, proč Kangu podruhé za sebou stáhl po hodině hry.

Proti Baníku se Kanga už do základní sestavy Letenských nevešel a celý zápas strávil mezi náhradníky. Ačkoliv se během utkání šel rozcvičovat, na hřiště se nedostal ani jako střídající hráč. Podle informací iSport.cz ale bylo v plánu jeho nasazení do hry, situaci však rapidně změnilo vyloučení Lukáše Štetiny.

Lze tím něco sledovat? Podle Rosického nikoliv. „V žádném případě Kanga není a ani nebude odstaven. Jen nehrál jeden zápas, jeho čas znovu přijde. Že bude hrát společně s Dočkalem, je pro mě osobně velmi reálná varianta. Tyto typy hráčů jsou náchylní podcenit defenzivu, existuje riziko, jak by to fungovalo, ale společný ofenzivní potenciál mají obrovský,“ uvedl sportovní ředitel Pražanů v pořadu TIKI-TAKA.

Jenže ačkoliv se Letenským na jaře daří a vyhráli tři utkání v řadě, spokojený trenér Zdeněk Ščasný s 28letým Gaboňanem není.

„Proti Dukle to vypadalo, jak kdyby mu kluci neustále ustupovali. Tihle hráči mají vysoké sebevědomí, jsou lehce arogantní a některým typům se s nimi nehraje dobře,“ glosoval souhru Kangy se zbytkem týmu bývalý reprezentační obránce Jan Rajnoch.

Řeč padla i na Kangovu staronovou pozici. Zatímco na podzim operoval v hloubi pole, na jaře ho trenér Ščasný využívá jako podhrot, což dobře zná z působení v Bělehradě i v Rostově.

„Je to výborný hráč, který chce balon za každé situace. Můj názor je takový, že se jeho schopnosti musí umět využít. Když hrál na podzim vzadu s Martinem Frýdkem, tak se nechával strhnout hrou a měl za sebou hodně volného prostoru. Nyní to řešíme poctivějším přístupem a trochu defenzivnějšími hráči,“ vysvětlil Rosický změny v sestavě, které také značně ovlivnil zimní odchod Nicolae Stancia do Saúdské Arábie.

Podle Vladimíra Šmicera, dalšího z hostů pořadu, je vše otázka Kangova přístupu. „Musí si uvědomit, že není víc než klub. Na hřišti vypadá, jako že umí všechno nejlíp, vše se musí hrát přes něj. To nejde. Až mu dojde, že na hřišti musí bojovat za Spartu, tak pro ni bude ještě platný,“ uvedl.

Rosický jen přitakával. „Šmíca to říká skvěle. Když jsem byl dřív ve Spartě v jiné roli, tak to bylo vždy tak, že v klubu musí být hráči, kteří za něj chtějí bojovat. Ne aby chodili a říkali, můžete být rádi, že tu hrajeme,“ okamžitě reagoval.

„Ale Kangův případ je jednoduchý - když se to nezmění, tak se to vyřeší samo. Každý je nahraditelný a žádný hráč není větší než klub,“ uzavřel téma, které rozděluje sparťany na dva tábory.

