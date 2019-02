Pačindova zrychlená premiéra v Plzni. Jak si odkroutil disciplinární trest? | iSport.cz

„Jednoduše. Pačinda dostal trest za vyloučení v juniorské lize a ve stejné soutěži si jej taky odpykal,“ vysvětlil deníku Sport předseda disciplinární komise LFA Richard Baček.

Pačinda byl za urážku rozhodčího vyloučen loni v listopadu v 16. kole juniorské ligy, jedenadvacítka Plzně od té doby hrála se Spartou (0:2), Mladou Boleslaví (1:2) a v neděli s Hradcem Králové (3:2). Proto mohl devětadvacetiletý Slovák odcestovat s týmem Viktorie do Opavy (2:1) a zde si odbýt prvoligový debut.

Pavel Vrba poslal slovenského exreprezentanta do hry v 88. minutě místo Joela Kayamby a ofenzivní šikula si odškrtl první start na české prvoligové scéně.

„On ten trest neměl za ligový zápas, ale za juniorku. A ta hrála už v neděli. Když si to spočítáte, trest byl pryč. Aspoň já sám si to myslím teda. Pokud to tak není, prohráli jsme kontumačně 0:3,“ usmál se plzeňský trenér po pondělní výhře 2:1.

Pačinda má za sebou povedenou zimní přípravu, kdy se zapisoval mezi střelce a ukázal svůj potenciál. V nabitém kádru Viktorie ale musí stále hodně makat, aby se pravidelně dostával mezi nominované hráče k zápasům.

