Poznar řádil. Gól, asistence a zákrok na červenou? Žádný úmysl, tvrdí | iSport.cz

Popište, co se stalo.

„On mě chytil, držel mě, já jsem zvedl ruce, a jak jsem se otáčel, tak jsem ho trefil tímhle svalem. (ukazuje někam na triceps) Nebyl v tom žádném případě úmysl, nejsme zákeřný hráč. Ale Meši je trošku teatrální, hodně to přisimuloval. Nevím, jak to vypadá na videu, ale byl jsem si jistý, že mu vůbec nic není. Trošku mě taková kaňka mrzí, ale opravdu jsem nikoho nechtěl trefit.“

Ještě jste v hlavě měl nějakou zvýšenou motivaci? V létě jste se s Baníkem handrkoval o smlouvu...

„To ne, už je to pryč. Já Baníku fandím, mám to tady rád. Kulisa je fakt hezká, počasí bylo nic moc, ale lidi si cestu na stadion najdou a jsou nejlepší v lize. Ale i soupeřům se tady hraje dobře, vybičovalo nás to k lepšímu výkonu. Moje motivace byla přerušit sérii. Je mi to líto vůči Baníku, protože mu fandím, ať prohání nejlepší celky, ale my hrajeme taky o hodně.“

Je vaše vítězství zasloužené?

„Řekl bych, že jo, dali jsme do toho o něco víc než Baník. I těch šancí jsme měli víc. Soupeř měl velkou kvalitu, ale o kousek jsme byli lepší. Chtěli jsme tu sérii zlomit daleko dřív, upřímně jsme ani nečekali, že by to mohlo přijít na tak horké půdě. Ale jsme samozřejmě rádi, je to úleva, povzbuzení, ale musíme pokračovat dál.“

Ostravu jste přehrávali hlavně ve středu pole, že?

„Jo, po dlouhé době jsme byli docela silní na balonu. Bylo tam hodně pěkných akcí, záložníci vyváželi balon a to se pak hraje útočníkovi samozřejmě líp. Byl to jeden z důvodů.“

I mně přišlo, že vám paradoxně nevadilo být na hrotu sám...

„To rozestavení bylo rozhodnutí trenéra, myslím, že jsme to plnili dobře. Baník si s tím nedokázal poradit, my jsme se dostávali dobře do šancí. Vyšlo nám to. Vím o kvalitě stoperů – jak Stronatiho, tak Procházky. Byl jsem hodně vyhecovaný, podařilo se mi pár balonů uhrát, ale ani mi v některých věcech nedali čuchnout. Jsou nepříjemní, ale bylo to férové. Jsem rád, že jsem se prosadil.“

Nejdříve asistencí na Jiráčka. To byla nacvičená akce?

„Na přípravě bylo jasně řečeno, že střední záložníci se mají do vápna dotahovat. Cítil jsem ho tam, byl jsem hodně z úhlu, takže jsem to tam dal a nakonec z toho byla nádherná akce. Ale trošku šťastná.“

A gól?

„Možná to tak vypadalo, ale nebylo to bodlo. (úsměv) Chvilku se to přede mnou otevřelo, terén byl hodně rychlý, tak jsem napřáhl a trefil jsem to dobře. Těžko to mohl gólman chytat, protože to šlo po zemi k tyči.“

