SESTŘIH: Dukla - Olomouc 0:4. Demolici řídil dvěma góly Kalvach | iSport.cz

Do první vážnější situace se v osmé minutě dostala Dukla, ale Tetour v nelehké pozici vystřelil nad. Poté si téměř půl hodiny žádný z týmů nevypracoval šanci.

Olomouc poprvé zahrozila v 35. minutě a hned z toho byla úvodní branka. Zahradníček se s balonem vydal po pravé straně, obránce Bezpalec před ním ustupoval dozadu a olomoucký záložník levačkou z hranice vápna zamířil přesně k bližší tyči. Navázal tak na trefu z minulého kola, kterou v nastavení pojistil triumf 2:0 nad Příbramí.

O šest minut později přidali Hanáci druhý gól. Kalvach si zpracoval míč, obehrál Krunerta a poslal balon znovu k tyči jako předtím Zahradníček. Pražané se ve 44. minutě ocitli blízko kontaktní trefě poté, co Buchta neudržel Miloševičův centr z rohového kopu a Kalvach odkopl míč až těsně před brankovou čárou.

SESTŘIH: Dukla - Olomouc 0:4. Sigma rozstřílela Duklu čtyři góly, řádil Kalvach

Domácí kouč Skuhravý poslal do druhé půle do hry Gonzáleze s Hadaščokem, jenže byla to Olomouc, která mohla odskočit do třígólového vedení. Útočník Nešpor ale hlavičkoval nad Radovu branku.

Nejlepší střelec Sigmy se neprosadil ani v 71. minutě, když před Radou promáchl. O chvíli později si dejvický celek vytvořil před Buchtou tlak, olomoucký brankář nejprve vyrazil centrovaný míč a následně si poradil i s Djuranovičovou střelou.

Dukla na zvrat neměla a naopak v závěru ještě dvakrát inkasovala. V 85. minutě se šesté branky v ligové sezoně konečně dočkal Nešpor a v nastavení přidal svůj druhý gól v zápase Kalvach. Dukla prohrála s Olomoucí počtvrté za sebou.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 35. Zahradníček, 41. Kalvach, 86. Nešpor, 90+1. Kalvach Sestavy Domácí: F. Rada – Raspopovič, Ďurica, Bezpalec – Douděra, Krunert (46. P. González), Kovaľ, Daniel Tetour (72. Djuranović), Milošević (C) (46. Hadaščok) – Holenda, Podaný. Hosté: M. Buchta – Sladký, Beneš, Jemelka, Vepřek (C) – Kalvach – Zahradníček, Houska, Plšek (82. P. Dvořák), Texl (74. Falta) – Nešpor (87. Yunis). Náhradníci Domácí: Hanousek, Holík, González, Djuranović, Hadaščok, Hruška, Kozma Hosté: Mandous, Štěrba, Chvátal, Falta, Lalkovič, Dvořák, Yunis Karty Domácí: Krunert, Douděra, Ďurica Hosté: Sladký, Nešpor, Vepřek Rozhodčí Berka – Pelikán, Pospíšil Stadion Na Julisce, Praha-Dejvice

Klíčové momenty utkání:

Dukla - Olomouc: Nádherný gól! Lukáš Kalvach krásně prostřelil Radu a přidal svůj druhý gól v zápase, 0:4

Dukla - Olomouc: Pokus domácích v samotném závěru Buchta dokázal zastavit

Dukla - Olomouc: Nešpor tváří v tvář překonal bezmocného Radu a přidal třetí gól hostů, 0:3

Dukla - Olomouc: Hlavičkou to zkoušel Hadaščok, míč zkrotil Buchta v rukavicích

Dukla - Olomouc: To byl závar! Ani po několika slibných šancích domácí nesnížili stav utkání

Dukla - Olomouc: Ďurica hlavičkoval na bránu, Buchta byl pozorný

Dukla - Olomouc: Buchta neudržel centr Miloševiče, na gólmana si zahrál Kalvach

Dukla - Olomouc: Hosté rychle přidali druhý gól! Kalvach přešel Krunerta a poslal míč až do brány, 0:2

Dukla - Olomouc: Gól! Zahradníček dostal až moc prostoru, Rada na jeho střelu nedokázal zareagovat. 0:1

Dukla - Olomouc: Podaný poslal míč přímo do rukavic Buchty

Dukla - Olomouc: Na druhé straně to zkoušel Tetour, zblízka ale přestřelil