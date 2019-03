Autor vítězné trefy Procházka: Góly nepřeceňuju, důležitý je tým | iSport.cz

Jste rád za těsnou výhru?

„Asi to nebyl žádný oku lahodící zápas, ale dneska to určitě byly důležité tři body. Druhý poločas jsme to ukopali a ubránili, z toho pohledu jsme spokojení.“

Měli jste v hlavách podzimní výprask 0:3 v Jablonci, kde Plzni zápas vůbec nevyšel?

„O tom zápase jsme se trošku bavili. Poučili jsme se z něj, věděli jsme, že takový výkon nesmíme zopakovat. Jsme rádi, že jsme to dneska zvládli vítězně. Soupeř má velice kvalitní mužstvo, věděli jsme, že to bude těžký a náročný zápas. To se potvrdilo, ale naštěstí ten jeden gól nám stačil a rozhodl.“

Tu vaší gólovou střelu jste přesně takhle chtěl trefit?

„Úplně přesně jsem to takhle chtěl (úsměv). Míč se při té akci odrazil ke mně, byl jsem rozhodnutý, že to vystřelím na dva doteky. Věděl jsem, že jsem docela daleko od brány, takže jsem vystřelil co největší silou. Rozhodlo asi i to, že míč před brankářem spadl a trošku se odrazil.“

Roste vám s góly sebevědomí?

„Samozřejmě, že pro každého hráče je povzbuzující, když dá gól. Ale znovu řeknu, že pro mě to není rozhodující, je to spíš takový bonus, že jsem dal gól. V podstatě je mi jedno, kdo se trefí, vždycky je důležité vítězství a tři body. Těší mě to, jsem rád, ale není to pro mě nejdůležitější.“

Vážíte si gólů o to víc, že nastupujete spíš z defenzivnější pozice?

„Některé góly jsem dal i po standardních situacích, takže mi pomáhá, že chodím i na ně, nepřeceňoval bych to. Jsem za to rád, hlavně že znamenají body pro tým.“

Těšíte se, že si teď před Spartou trošku odpočinete a naberete síly?

„Byl to fakt náročný měsíc, odehráli jsme těžké zápasy, k tomu hodně cestování. Jsme rádi, že si teď trošku odpočineme, máme téměř týden na to, abychom se připravili na další zápas, to se nám nestalo už hodně dlouho. Do téhle chvíle byly stále dokola spíš takové regenerační tréninky a rozbory u videa.“