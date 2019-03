Kozák o zahozené penaltě: Zákrok byl na mě, chtěl jsem to dokončit | iSport.cz

V kabině panuje po prohře zklamání, že?

„Ano, velké zklamání. Na body jsme měli, ale na krásu se ve fotbale nehraje. Bohužel. Musíme se z toho poučit a jít dál... V první půli jsme se určitě mohli prosadit. Myslím, že jsme na bod minimálně, úplně minimálně měli. Inkasovaný gól ze standardní situace mě každopádně štve ještě víc než ta penalta.“

Penalta byla špatně kopnutá, nebo skvěle zasáhl Florin Nita?

„Penalta je v podstatě vždy špatně kopnutá, když z ní není gól. Musím se poučit a příště ji řešit lépe. Každopádně jsem si věřil. Zákrok byl na mě, chtěl jsem to celé dokončit. Měl jsem velkou chuť dát gól a nebral bych rozhodnutí zpátky. O umístění jsem se rozhodl ještě před kopem, bohužel špatně.“

Zákrok Ondřeje Zahustela muselo posuzovat až video. Byl jste přesvědčený o jeho faulu?

„Byl. Od té doby, co se kontrolovalo video, jsem věřil, že penalta bude odpískána. Když jsem šel na první tyč, Zahustel mě stáhl dolů.“

Roztržku jste měl už během první půle i s Costou.

„Když jsem běžel k míči, cítil jsem, jak mě Costa přejel zezadu na krku. Nelíbilo se mi to, tak jsem trochu vyjel. Ve fotbale se takové situace někdy vyostří… Pak jsme si podali ruce a bylo to v pohodě.“

Sparta proti vám nasadila tři hráče ročníku 99 a mladší. Jak jste vnímal jejich výkon a hlavně pak Dominika Plechatého, se kterým jste se často setkával?

„No, uhráli vzadu nulu, takže asi mohou být spokojení. Nevím, co bych k tomu víc řekl, hodnotí se mi to těžko. Na nás je, abychom si zhodnotili naše chyby, to je to hlavní. Musíme si uvědomit, že pěkný fotbal nám je k ničemu. Potřebujeme být víc góloví před bránou.“

Mrzí také neproměněná hlavička na konci, že?

„Je to tak. Možná se mával ofsajd, nevím přesně, jak to bylo. Měl jsem to na delší nohu a nakonec se to do brány nevešlo. Rozhodly jiné situace, třeba ta gólová. Měli jsme to vyřešit jinak, já to měl vyřešit jinak..."

Do zápasu jste nastoupili hodně aktivně. Vysoko jste presovali, nemohlo si právě to vybrat svou daň?

„Může to tak být. Ve druhé půli se nám už tolik nedařilo držet balon, a proto se Spartě snáž chodilo dopředu. Trochu jsme trpěli vzadu a z toho pak vyústila i gólová situace."

Dala se standardní situace ubránit?

„Dala. Každá standardka se dá ubránit. Taky jsem se balonu dotkl, každopádně bohužel se odrazilo tak, jak se to odrazilo... Vážně mě gól ze standardky štve ještě víc než neproměněná penalta."

