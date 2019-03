Jasná penalta, tvrdí Trpišovský. Kdo podle něj zase hrál fantasticky? | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Bohemians - Slavia: Video v hlavní roli! Bohemians není uznán gól, Slavia kope penaltu VŠECHNA VIDEA ZDE

Jak byste popsal situaci před penaltou a zrušeném gólu Bohemians?

„Krchův zákrok jsem viděl v reálu. Říkal jsem si, že se k tomu budou na videu vracet. Situace byla jasná a dobře vidět. Sice nikdy nevíte, jaké budou mít záběry a jak to vyhodnotí, ale byl jsem vlastně klidný, že to musí dopadnout takhle. Faul byl jasný.“

Umíte se vcítit do pocitů domácích?

„Dlouho jsem si říkal, že až se tohle stane, aby to nebylo proti nám. Viděl jsem to v Holandsku i ve Španělsku. Pro mužstvo je to strašná rána, místo euforie najednou prohráváte 0:1. Chápu, že tam emoce jsou, kdyby to bylo obráceně, jsme na tom stejně. Ale zákrok jsem teď ještě viděl zpětně na počítači a opravdu nebylo co řešit.“

Bohemians - Slavia: Souček proměňuje penaltu a sešívaní vedou 1:0! 720p 360p REKLAMA

Je obecně dobře, že se podobné situace díky VAR vyhodnocují takhle?

„Honza Nezmar říkal, že když hrával on, tak na něj byly takové zákroky tři čtyři za zápas a nikdo to neřešil. Do budoucna by to mělo obránce odnaučit, aby tohle dělali. Jediný minus je, že video není na všech stadionech. Funguje pouze na třech zápasech, my máme výhodu, že s ním hrajeme v podstatě vždycky. Všichni by po tom měli volat, protože obránci si pak podobné zákroky nebudou moct dovolit. Děje se to i v zahraničí. Naše hráče upozorňujeme, aby na soupeře takhle nešahali.“

Po vítězství nad Slováckem jste si zastříleli i v Ďolíčku.

„A troufnu si říct, že jsme vyhráli naprosto zaslouženě. Výkon týmu byl skvělý. Ve všech parametrech jsme hráli výborně, přesně tak, jak jsme se připravovali. Jenom škoda, že jsme v první půli nedali víc branek, příležitosti jsme měli. Co se týče držení míče, otáčení hry, kombinační hry, důrazu nebo přistupování k protihráčům, tak musím po dlouhé době říct, že mužstvo zahrálo skvěle.“

Vše o Slavii čtěte ZDE>>>

Je triumf o to důležitější, že včera uspěla i Plzeň?

„Vůbec, pro nás je důležité zvládat hlavně naše zápasy. Navíc tohle bylo vršovické derby. Hráčům jsem říkal, ať nekoukají na tabulku, kolikátá Bohemka je. Tady se vyhrává strašně těžko. Bohemce sedí role brejkového týmu, víme, jaká jsme s nimi hráli těžká utkání. Myslím, že půjde nahoru, ve chvíli kdy se jim vrátí někteří hráči. Mají dobrý tým i trenéra.“

Alex Král a Lukáš Masopust hráli potřetí v řadě v základu, zabydlují se tam?

„Každý zápas je pro ně dobrý, zvykají si na náš styl hry. Na pravé křídlo jsme se rozhodovali mezi Masopustem, Zmrhalem a Olayinkou, měli jsme tři volby. Hráče jsme během týdne točili v tréninku, musí se sžívat s tím, jaké je tu konkurenční prostředí. A speciálně Alex Král dneska zase odehrál fantastický utkání. Občas udělá drobnou chybu, ale to vzniká z přemíry snahy. Ale myslím, že oba zapadli velice rychle. Ještě potřebujeme, aby se zlepšili kondičně. Lukáš předtím pět měsíců nehrál kvůli zranění, proto ho často střídáme dřív.“

SESTŘIH: Bohemians - Slavia 0:3. Jasnou výhru hostů v derby přehlušilo kontroverzní video Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Krch obhajoval svůj zákrok: Fotbal je kontaktní sport 720p 360p REKLAMA