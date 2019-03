Opavský kouč Kopecký: Urazili jsme Boha a zasloužíme si dostat do držky | iSport.cz

"První půle byla hodně slabá. Vlastní nedůsledností a nešikovností jsme umožnili Teplicím jít do dvoubrankového vedení. Spíš jsme si ale zasloužili dostat do držky! Takhle se nehraje, takhle se nebojuje."

Obraz opavské hry se diametrálně změnil až s Žídkovou kontaktní brankou na 1:2. Od té chvíle byli Slezané lepší a mohli nastřílet hromadu gólů. Potíž byla v tom, že v koncovce úspěšní nebyli.

SESTŘIH: Teplice - Opava 3:2. Divočina Na Stínadlech, dvěma góly rozhodl Hora Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Žídkovi chyběly centimetry, aby ho našel nadýchaný Řezníčkův centr. Simerský, Smola, Zavadil – ti všichni netrefovali branku. A když ano, Smolův pokus fantasticky vykryl teplický gólman Tomáš Grigar. Stejně pohotově zasáhl i proti Václavu Jurečkovi, jehož do gólovky vyslal Jakub Janetzký. Další Řezníčkovu pumelici zastavila až Jeřábkova hlava.

Vše o Opavě ZDE>>

Šancí bylo požehnaně. Ale gól nikde.

„Asi jsme urazili Boha,“ nechápal Kopecký. „Klukům do hlav nevidím, ale my opětovně čekáme na nějakou facku a až pak se zvedáme. Ten nahoře to viděl. Viděl náš bohorovný výkon v první půli, a tak nás vytrestal.“

A to doslova. Místo vyrovnání přišel třetí gól Teplic po hrubé chybě toho nejzkušenějšího – Pavla Zavadila.

Teplice - Opava: Juřenův TOP gól s odrazem o tyč dramatizuje závěr, 3:2 720p 360p REKLAMA