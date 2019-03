Přestřelka kvůli Plechatému: agent reaguje na Ščasného, jak to bylo? | iSport.cz

Prožívá raketový vzestup. Dominik Plechatý se během několika týdnů vyšvihl z druhé ligy do prvního týmu Sparty. Absolvoval velice povedenou zimní přípravu, naskočil v základní sestavě do úvodních jarních duelů proti Bohemians a Dukle. Následující střet s Baníkem strávil jen na tribuně, o týden později se však mezi jedenáctku vyvolených vrátil.

Pražané tímhle krokem dali jasně najevo, že devatenáctiletý mladík po nepříliš vydařeném vystoupení Na Julisce není odstavený, jak si řada odborníků a fanoušků myslela. Určitou roli mohlo sehrát zranění Uroše Radakoviče, na druhou stranu, pokud by hlavní trenér Zdeněk Ščasný Plechatému skutečně nevěřil, dokázal by najít jiné složení zadní vozby. Šéf letenské lavičky ovšem na mladíka vsadil a po triumfu na severu Čech se vrátil k tomu, co se dělo během týdne po šlágru s Ostravany.

„Dominika jsme před zápasem uklidňovali, protože hysterie, kterou vyvolal jeho manažer (David Nehoda, pozn. red) před a po zápase s Baníkem byla neskutečná. V první řadě chci říct, že ublížila akorát tomu hráči,“ spustil zkušený kouč.

Narážel tak na Nehodova slova, jenž se na sociálních sítích podivoval nad tím, že se Plechatý přesunul ze základní sestavy na tribunu. Sparta se nijak netajila tím, že k tomuto kroku sáhla proto, aby talentovaného beka uchránila od konfrontace s Milanem Barošem.

„To musím být teda fakt dobrej, vyvolat jedním tweetem takovou "neskutečnou hysterii"... Opravdu jsem nezuřil. A posadit hráče ze základu na tribunu mi prostě normální nepřišlo, konec hlášení,“ reagoval na Ščasného sobotní slova včera na Twitteru Nehoda.

Podle informací deníku Sport ovšem nešlo pouze o jeden tweet. Nehoda byl minulý týden v telefonickém kontaktu s vedením Sparty a dal dost důrazně najevo, co si o rozhodnutí nezařadit Plechatého do zápasu s Baníkem myslí.

„Sám hráč za námi pak přišel a omlouval se, že s tím nemá vůbec nic společného,“ pokrčil rameny Ščasný. „Naši mladí hráči jsou zajímaví, ale není dané, že po jednom, dvou zápasech budou nastupovat pořád. Celé to rozjel jeho manažer, což mi hlavně vůči Dominikovi vadí nejvíc. Dejme našim mladým klukům čas,“ prosil kouč Sparty.

Těžko soudit, zda se události z uplynulého týdne na rozpoložení mladého stopera podepsaly, v prvním poločase ovšem působil dost nejistým dojmem. Směrem dozadu neměl výraznější problémy, často ale chyboval v rozehrávce. Někdy mu chyběla přesnost, jindy sice hledal správný prostor, spoluhráči ovšem jeho úmysl nepochopili.

Po změně stran ovšem šel Plechatého výkon rapidně nahoru. Člen reprezentační devatenáctky lépe četl hru, dokázal předskakovat soupeře a získávat čistě balony, navíc zpřesnil rozehrávku. „V prvním poločase na něm byla znát nervozita, ve druhém šel nahoru, což je výborné,“ pochvaloval si Ščasný.

Při skládání účtů měl i Plechatý velkou zásluhu na tom, že Sparta zvládla řež na Slovanu s nulou. Ve druhém dějství společně s parťákem Costou nepustil Liberec do výraznější šance, výjimkou byl pouze pokutový kop po faulu Ondřeje Zahustela na Libora Kozáka. „Dominik je mladý a talentovaný hráč, který může hrát v každém zápase, takže za mě bez problému. Sestavu však určuje trenér a je to jeho věc, koho určí,“ upozornil Costa, autor vítězné branky.

Po čtyřech odehraných jarních kolech tak má Plechatý bilanci tří startů, tří výher a dvou čistých kont. A rozhodně ještě neřekl poslední slovo.

Dominik Plechatý na jaře Zápasy 3 Minuty 270 Žluté karty 1 Úspěšnost přihrávek 90,5 % Úspěšnost v obranných soubojích 58 % Odebrané míče 4

