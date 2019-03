Rána pro Bohemians! Puškáčovi neuznali gól a ještě si zlomil ruku | iSport.cz

Tolik smůly v jeden den! David Puškáč ve 21. minutě nedělního derby se Slavií zakončil gólem parádní sólo kumpána Antonína Vaníčka, ale první trefu v dresu Bohemians mu po konzultaci s videem sebral sudí Pavel Královec. V nešťastném zápase si Puškáč navíc zlomil ruku a v úterý šel na operaci.

Klub Puškáčův stav oficiálně nespecifikoval. „David v úterý podstoupil drobný operační zákrok kvůli zranění na ruce,“ vzkázal Petr Tomášek, mluvčí Bohemians.

Puškáč by měl vynechat minimálně sobotní zápas na půdě předposlední Karviné, což je pro „klokany“ problém: trenéru Martinu Haškovi do útoku zbývá už jen devatenáctiletý zelenáč Matěj Koubek. Bahrajňan Júsuf, na podzim nejlepší střelec Bohemians, se má po dlouhém zranění kotníku teprve vracet do plného tréninku a v Karviné by se měl objevit přinejlepším mezi náhradníky.

Vše o Bohemians čtěte ZDE>>>

LIGA NARUBY: Barošova skládka, Zidane zdraví Krále a Karlssonův roh 720p 360p REKLAMA

Bohemians - Slavia: Video v hlavní roli! Bohemians není uznán gól, Slavia kope penaltu 720p 360p REKLAMA