Přichází čas pro Kangu?! Sparta proti Plzni zvažuje sázku na kreativitu | iSport.cz

Na první pohled to opravdu může připadat jako dopředu připravená záležitost. Jakmile se Spartě povedlo dotáhnout návrat Bořka Dočkala, ihned proti Baníku skočil do základu. A Guélor Kanga se pakoval na lavičku, v lize vůbec poprvé od loňského příchodu do Sparty.

Tuhle tezi ovšem sportovní ředitel klubu Tomáš Rosický i hlavní trenér Zdeněk Ščasný shodně odmítli. A to hned několikrát. „Kanga v žádném případě není a nebude odstaven. Že bude hrát s Dočkalem, je pro mě osobně velmi reálná varianta,“ prohlásil Rosický na konci února. „Je to pan Fotbalista a teorie, že ho někdo odepsal, je pitomost,“ doplnil Ščasný po výhře v Liberci.

Tu Kanga sledoval jen z pozice náhradníka, podle informací Sportu by se to ale už v sobotu mohlo změnit. Pražané totiž reálně uvažují, že by pro šlágr s Viktorií tvořivého záložníka do sestavy vrátili. A to po bok Bořka Dočkala, místo v sestavě by tak africkému fotbalistovi pravděpodobně udělal Michal Sáček.