Hološko nejen o titulech z řady zemí: Největší radost? S Čechy v Turecku! | iSport.cz

Určitě si ho pamatujete. Rychlý hráč do tahu, slušný střelec. Je to třináct let, co jako nadaný mladík opustil Liberec a svou kariéru pak rozvíjel v zahraničí. Dnes je Filip Hološko na sklonku kariéry. Už nepřipomíná na hřišti blesk, o to lépe dokáže v soubojích prodat sílu a zkušenosti. Angažmá ve Slovácku začal kuriózně.

Story o tom, jak jste byl ještě hodinu před zápasem po těžkém tréninku v roli diváka, pak jste šel na lavičku a v závěru proti Mladé Boleslavi málem rozhodl, se stala slavnou. Dorazila i na Slovensko?

„Známá mi poslala článek, který vyšel v Novém čase. Řekl jsem, že jsem to nikdy nezažil, což je pravda. Přestup pořád nebyl ze slovenské strany potvrzený, nějaký pán asi odjel na víkend na chatu a nebral telefony. (úsměv) Tak jsem šel normálně trénovat s těmi, co nebyli v nominaci. Pak jsem jel přes kopec k rodičům do Piešťan. Vzal jsem kámoše, že se půjdeme podívat na fotbal. Dali jsme si u něho doma kolem jedné hodiny oběd a jeli do Hradiště. Hrálo se ve tři. Neměl jsem normální zápasový režim jako ostatní kluci.“

Byl to problém?

„Pan Šumulikoski (manažer Slovácka) se mě ptal, jestli chci jít na lavičku. Říkal jsem, že jo, ale že po těžkém tréninku trošku cítím zaďáky (zadní stehenní svaly). Věděl jsem, že mě tam trenér třeba pošle na deset dvacet minut. Pětačtyřicet minut před zápasem jsem dorazil na stadion. Kluci zrovna vybíhali na rozcvičku. Dělali si legraci, kde jsem. Zatejpoval jsem si nohy, oblékl do dresu. Z nominace bohužel musel někdo vypadnout (Jiří Krejčí), což mi bylo trošku líto. Nakonec jsem mohl být hrdina. Měl jsem šanci, bohužel to tam nepadlo.“

Českou ligu jste nehrál třináct let. Když jste mizel z Liberce do Manisasporu, získal klub v té sezoně titul. Počítáte si ho?

„Z Liberce mám vlastně dva tituly. Dostal jsem medaili i za rok 2002, kdy trénovali Csaplár se Škorpilem. Ale hrával jsem za béčko, akorát jsem byl čtyřikrát na lavičce áčka. Nenastoupil jsem v lize ani jednou. V tom druhém případě jsem za pana Lavičky odcházel jako nejlepší střelec týmu. Takže tento titul si počítám, přičinil jsem se o něj.“

V Turecku jste byl devět let. Sedlo vám to tam?

„Fotbalově to bylo moje nejlepší období. V Besiktasi jsme byli s Tomášem Zápotočným a Tomášem Sivokem. Už nezažiju lepší fanoušky, než byli v Turecku.