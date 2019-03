Nový Rosický? Hložka vytáhl Spartě Ščasný, talent odmítl západ a září | iSport.cz

Co doma jíte? Pro ligového fotbalistu dost netradiční otázka, ale v případě Adama Hložka zcela pochopitelná. Důvod? Šestnáctiletý klenot Sparty vlétl do FORTUNA:LIGY ve velkém stylu.

Vědět o sobě dal talentovaný útočník už v zápasech s Bohemians a především doma proti Baníku, ale šlágr s Plzní mu vyšel ze všech nejlíp – dal svůj první ligový gól a přepsal historickou tabulku nejmladších střelců. Dosud jí vévodil Tomáš Pilík, který se stal nejmladším střelcem v roce 2005. Tehdy mu bylo 16 let, 7 měsíců a 18 dnů. Hložek ho o tři dny předběhl.

Ještě na podzim se Hložek pral proti klukům v dorosteneckém věku, mnohdy o několik let starším, nyní správně přidrzlý klučina větrá dospělé obrany ligových klubů.

„Adam nemá strach. Na tréninku vypadá stejně dobře jako v zápase. Budu se jen opakovat. Je to mimořádný talent, který nehraje, protože mu je 16, ale protože si to zaslouží,“ vychvaloval jej po zápase s Plzní trenér Zdeněk Ščasný, který Hložka na podzim vytáhl k A-týmu.

Sparta - Plzeň: Letenští vedou, po Kangově centru se trefil Hložek! 1:0 720p 360p REKLAMA

A stejně jako na jaře 1999 pod ním ve sparťanském áčku debutoval dnes už bývalý slavný hráč a současně sportovní ředitel Letenských Tomáš Rosický, podobně se mezi chlapy dostal i Hložek, kterému nikdo v kabině neřekne jinak než „Standa“ - podle známého českého zpěváka.

S Rosickým toho má však Hložek více společného - bývalý hráč Dortmundu a Arsenalu kdysi přišel do mládeže Letenských se svým starším bratrem Jiřím. A stejně je to i u Hložků. Když bylo Adamovi 12 let, přišel s ním do strahovské akademie i starší sourozenec Daniel.

Srovnávat jej ale Ščasný s Rosickým na startu kariéry zatím nechce. „Asi jenom věkem. Tomáš byl mimořádný hráč, navíc ve středu pole, kde teda Adam může hrát taky, ale Tomáš měl v sobě úplně něco jiného. Nechtěl bych je srovnávat, ale je hezký, že oba začínali v lize pode mnou. To je příjemné,“ culil se sparťanský kouč po výhře nad Západočechy.

I Hložek měl radost. Ještě před rokem jeho agenta atakovaly západní kluby, aby nadaného střelce poslal na výchovu právě k nim. Manchester City, Bayern Mnichov či Ajax visely na telefonu Pavla Pasky.

„Na Adama jsme měli osm nabídek ze zahraničních akademií. Mohl si vybrat mezi Bayernem, Manchesterem City, Liverpoolem, Ajaxem a dalšími světovými kluby. Nakonec jsme se rozhodli, že takovou cestou nepůjdeme,“ prohlásil Paska před rokem pro iSport.cz.

Někdejší zástupce Rosického či současný Patrika Schicka tehdy s díky odmítl. Hložka směřoval do prvního týmu Sparty a letenský klub nyní sklízí ovoce.

Hložek, ačkoliv je původně typický hrotový útočník, operuje v křídelním prostoru a je mu jedno, zda jej trenér pošle doleva či doprava. Odehraje zápas všude. Když k tomu přidá parádní techniku a stavbu těla v osobních soubojích, které s například o 15 let staršími borci vyhrává, jde vám z něj pusa dokořán.

Nejmladší střelci FORTUNA:LIGY Adam Hložek (2019) 16 let, 7 měsíců a 15 dnů Tomáš Pilík (2005) 16 let, 7 měsíců a 18 dnů Václav Kadlec (2009) 16 let, 11 měsíců a 14 dní

"Jestli mě Adam překvapuje? To si pište. Je mu 16 let a na svůj věk je výborný technicky a skvěle vybavený fyzicky. Klobouk dolů před ním," chválil svého spoluhráč i Michal Sáček, který začínal ve sparťanském áčku rovněž bryz a proti Plzni si odkroutil 50. start v lize.

„Ale takový nástup jsem nečekal. Je to velká čest. Možná se to někomu může zdát i jako velký skok, ale zatím ho zvládám. Ale není to pouze o mém výkonu, hodně mi pomáhají zkušenější spoluhráči,“ řekl Hložek o přechodu ze staršího dorostu do prvního týmu Sparty.

A nervozita? Tu má mladý středoškolák spíš ze setkání s novináři než s mistrovským týmem z minulé sezony, který hrál na podzim i slavnou Ligu mistrů.

„Před zápasem jsem docela dost nervózní byl, abych se přiznal. Ale od prvního hvizdu to ze mě spadlo a byl jsem v klidu. Potom mě ještě víc povzbudila vstřelená branka. Možná jsem víc nervózní z tohoto rozhovoru,“ smál se jeden z nejtalentovanějších českých teenagerů poté, co pomohl skolit plzeňskou Viktorku.

Vše o Spartě čtěte zde »

720p 360p REKLAMA Momenty, které zvedaly ze sedaček. Krásné i kontroverzní momenty duelu Sparty s Plzní

Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den. SESTŘIH: Sparta - Plzeň 4:0. Letenská demolice! Duel poznamenaly nepokoje fans Viktorie

720p 360p REKLAMA Hložek načal Plzeň a zářil: Děkuju trenérovi za šanci

720p 360p REKLAMA Sparta - Plzeň: Hostující fanoušci musejí předčasně domů, sektor je vyklízen!