Frydrych: U čtyř gólů jsem ještě nebyl. Baník respektuji, proto jsem neslavil | iSport.cz

Nemáte pocit, že jste si povedeným zápasem řekl o základní sestavu? Čtvrteční odveta osmifinále Evropské ligy je blízko…

„Tohle je spíš otázka pro trenéra, ale jsem rád, že vidí, že jsem připravený. Byla to pro mě největší motivace. V základu jsem nastoupil skoro po čtyřech měsících a chtěl jsem ukázat, že jsem nachystaný, přestože nehraju moc často.“

Byl jste překvapený, když na vás trenér ukázal?

„Věděl jsem to už asi týden dopředu. Měl jsem radost, že jsem odehrál celý zápas a dostal se do tempa. Navíc proti Baníku, odkud jsem do Slavie přišel.“

Proto jste svůj gól neslavil?

„Mám k Baníku velký respekt. Vychovali mě, vyrostl jsem tam a dělal kapitána. Takže by nebylo vhodné, kdybych gól slavil. Škoda, že nebyl čas s klukama z Baníku pořádně pokecat. Jen jsme se po zápase pozdravili a popřál jsem jim hodně štěstí do dalších utkání.“

Překvapilo vás, jak jednoznačně se partie vyvíjela? Baník neměl ani jednu střelu na branku.

„Od začátku to byl těžký zápas, dotáhli jsme to až dvěma góly na konci. Jinak jsme splnili, co trenér chtěl. Byli jsme kombinačně silní a dali čtyři góly, což se taky počítá.“

Navíc po sedmi změnách v sestavě.

„Do třicáté minuty to bylo slušné, pak jsme trochu vypadli ze hry a Baník kombinoval. Ale na to, kolik se udělalo změn, jsme to zvládali s přehledem. Fajn zápas.“

Moc fajn ale asi nebyla srážka s ostravským Jiřím Fleišmanem zkraje zápasu, viďte?

„Viděl jsem, jak míč letí na zadní tyč, a šel jsem do rybičky. Jirka udělal totéž a srazili jsme se. Oba máme boule na čele a jemu se to ještě roztrhlo, proto tam byla krev. Nemyslím, že by to byla nějaká zaviněná srážka, oba jsme do toho šli po hlavě. Doslova.“

Nově vedete ligu už o šest bodů, je to po 24. kole nadějné číslo?

„Znali jsme výsledek zápasu Sparty s Plzní a věděli jsme, že pokud budeme předvádět stejnou hru jako obvykle, nemusíme se bát. Po porážce v Plzni se náš náskok zmenšil jen na tři body, ale teď jsme zpátky na šesti a jsme za to šťastní.“

