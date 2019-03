Trpišovský chválil Frydrycha: Kdyby byl útočník, hraje v reprezentaci | iSport.cz

Oproti zápasu v Seville jste udělal sedm změn v sestavě. Jste překvapený, že souhra i přesto fungovala?

„Měli jsme respekt, jak to bude vypadat. Zásah byl velký. Ale jsme dlouho pohromadě, kromě tři příchozích hráčů ze zimy v podstatě od léta. V pátém kole by to asi vypadalo hůř. Doufal jsem, že to bude dobré, spoustu nácviků máme společně. Ale nikdy nevíte, jak do zápasu vstoupíte. Kluci si navzájem pomohli, pomohli i fanoušci. Někdy hráči nechtějí hlavně nic zkazit, když nastoupí po dlouhé době. Ale to dnes neplatilo, hráči byli aktivní a zvládli to.“

Jak je těžké reagovat a točit hráče v nabitém programu?

„Není to jednoduché. Každý hráč vám řekne, že chce hrát. Tím spíš takhle velký zápas s Baníkem. Nikdo neřekne, že je unavený. Každý chce být na hřišti, chtějí si užít, že mužstvo je rozjeté. Nejdůležitější je, jak to ti hráči vezmou a jak si potom na hřišti pomůžou. V sestavě vždycky musejí zůstat opěrný body. Tyhle změny jsme plánovali dlouho dopředu. Už při odletu ze Sevilly jsme měli v podstatě jasno, jak bude jedenáctka vypadat.“

Co hrálo roli při rozhodování?

„Věděli jsme, že vzhledem k typologii utkání budeme potřebovat ofenzivní složení. A mít vysoké hráče na standardky. Můžu prozradit, že na dnešní zápas byly hlavní atributy pro místo v sestavě hra hlavou a schopnost soubojů.“

Změny vám zase vyšly, Baník nakonec odjíždí s debaklem.

„Jsme samozřejmě spokojení, že jsme získali tři body a dali i čtyři góly. Měli jsme i další šance, v některých fázích to byl velice dobrý výkon. Kromě pár náznaků jsme Baník nepustili do vyložené šance. Všichni víme, jak jsme v Ostravě hráli na podzim, měli jsme respekt. O to víc jsem rád, jak to dopadlo. Negativum je produktivita. Sice jsme dali naší druhou šanci a pomohli si standardkou, ale některé další situace, střely... Gólů mohlo být i víc.“

V čele tabulky máte opět šest bodů náskok, sledoval jste včerejší souboj Sparty s Plzní?

„Nás zajímá, abychom zvládali naše zápasy. Pak se nemusíme koukat na nikoho jiného. Když budeme hrát ve stejné kvalitě a nasazení jako poslední tři utkání, nemusí nás zajímat ostatní. Zápas na Spartě jsem sledoval po tréninku. Taky padly čtyři góly, takže diváci si to užili.“

Uklidňuje vás tedy navýšení náskoku?

„Ne. Hraje se nadstavba, je to něco jiného než třicet kol. Všichni ji budeme hrát poprvé. Někdo může všechno vyhrát a udělat patnáct bodů, někdo zase třikrát prohrát a všechno bude jinak. Potřebujeme se zkrátka soustředit na sebe. Čím víc to uděláme, tím to bude lepší.“

Zdůrazňujete to i hráčům?

„Ani jim to říkat nemusím. Tým se spíš připravuje na to, co je v zápase důležité a na styl soupeře. Všichni dobře víme, o co hrajeme a co chceme. A platí, že v české lize každý může porazit každého. Třeba před týdnem jsme porazili Bohemku, která teď dvakrát vyhrála venku se skóre 5:0. Každý zápas je zkrátka těžký.“

Vladimír Coufal je pro odvetu se Sevillou vykartovaný, dnes jste vyzkoušel Jaroslava Zeleného i Michala Frydrycha. Kdo si řekl o místo v sestavě?

„Úplně se mi nechce napovídat (pousměje se). Ale Frydrych dneska asi vyhrál kanadské bodování, je to pro něj pěkný. Byl u všech gólů, které jsme dali. Pořád mu říkám, že je škoda, že ho v patnácti někdo nepřeškolil na útočníka. Kdyby hrál v útoku, je dneska v reprezentaci. Má skvělé zakončení i výběr místa, jsem rád, že mu to vyšlo.“

Opět jste doma nedali penaltu, po Škodovi neuspěl ani Stoch. Proč nekopal Souček, kterému se zatím daří?

„Jsem spíš překvapený, že nekope Míša (Ngadeu), na tréninku proměňuje suverénně. To samé i Baluta. Ale neproměněné penalty si naštěstí vybíráme v zápasech, kde je tolik nepotřebujeme. Souček si ji snad schoval na důležitější chvíli. A je to dobře, protože čím víc jich proměňujete, tím se matematicky zvyšuje šance, že tu další nedáte.“

Dodržel jste při penaltě svou tradici a nekoukal se?

„Já dneska udělal všechno dobře (usměje se).“

Očima soupeře - Bohumil Páník, trenér Baníku „Slavia byla jednoznačně lepší a měla i další gólové situace, aby nám dala ještě víc branek. Tahali jsme za kratší konec, možná jsme v jednu chvíli mohli snížit na 1:2. Kvalita ale byla na straně Slavie, těžko jí můžeme konkurovat. Co jsem říkal na situaci v páté minutě, kdy po kontaktu s domácím brankářem ve vápně upadl Dame Diop a dostal žlutou kartu? Od toho je video, aby to rozhodlo, a ne my, když to vidíme z 68 metrů. Nejsme vševědoucí: rozhodne sudí, případně rozhodčí u videozáznamu. Mrzí mě přístup na konci a poslední dva góly v nastavení, mužstvo se musí víc rvát. Přístup některých hráčů v závěru nebyl dobrý. Tohle si musíme vyříkat.“

