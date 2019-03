Plzeň se omlouvá za výtržnosti na Spartě, ministr vnitra svolává experty | iSport.cz

Pyrotechnika házená ze sektoru hostujících fanoušků zranila v sobotu na Letné několik diváků. Policie kvůli tomu v 82. minutě zápasu začala sektor fanoušků Plzně vyklízet a utkání na více než deset minut přerušila. Na zveřejněném videu je vidět i výbuch dělbuchu, která ošklivě zranila mladou divačku.

"Za tento bezohledný akt se jako klub chceme omluvit a zároveň deklarovat, že takové osoby nepovažujeme za své fanoušky a podnikneme v rámci dostupných možných opatření všechny kroky k zamezení jejich vstupu na veškerá utkání FC Viktoria Plzeň," napsal klub v oficiálním prohlášení.

Výtržnostmi se bude zabývat i expertní skupina, která se násilím na stadionech dlouhodobě zabývá. O jejím svolání informoval ministr vnitra Jan Hamáček. "Nechci, aby se opakovaly nedělní výtržnosti ze zápasu Sparty s Plzní," uvedl Hamáček. Muži, který hodil mezi diváky pyrotechniku a zranil tím ženu, hrozí až deset let vězení kvůli pokusu o těžké ublížení na zdraví.

Policie už zadržela podezřelého. "Muž, který v sobotu na fotbalovém zápase Sparta - Plzeň ze sektoru hostí hodil mezi diváky pyrotechniku a zranil tím jednu ženu, byl zadržen. Kriminalisté s ním zahájili trestní stíhání pro trestný čin těžké ublížení na zdraví ve stadiu pokusu," sdělil mluvčí pražské policie Jan Daněk s tím, že pachateli hrozí až deset let vězení.

Muž, který včera na fotbalovém zápase Sparta x Plzeň ze sektoru hostí hodil mezi diváky pyrotechniku a zranil tím jednu ženu, byl zadržen. Kriminalisté s ním zahájili trestní stíhání pro trestný čin těžké ublížení na zdraví ve stádiu pokusu, za což mu hrozí až 10 let ve vězení. pic.twitter.com/Ii2e2jrRTH — Policie ČR (@PolicieCZ) 10. března 2019

Podle informací z plzeňského tábora fanoušků létaly petardy i směrem do hostujícího sektoru. "To, co se stalo, je smutné. V první řadě neschvaluju házení světlic mezi diváky a na hřiště. Nemůžu říct, odkud a kdy vyletěla první, paní z našeho sektoru říkala, že odvedle. Na záběrech je vidět, že k nám těsně před zásahem světlicí z toho sektoru přiletěl stroboskop. Také u nás dostala světlicí zhruba šestnáctiletá slečna do hlavy, dvě řady pode mnou," popsal dění na Letné plzeňský fanoušek Kovi.

Pořádající Sparta spolupracuje s policií, aby byli všichni hříšníci dopadeni. "Je pro nás mimořádně důležité, aby byli všichni výtržníci důsledně potrestáni, a uděláme pro to maximum. Společným cílem musí být, aby byl všem agresorům do budoucna zamezen vstup na fotbal," uvedl letenský klub.

Policie po utkání zadržela celkem 21 lidí. Incident bude ve čtvrtek na svém zasedání řešit discipliínární komise LFA. Spartě hrozí za chyby v pořadatelství pokuta, Plzni zase zákaz výjezdů fanoušků na venkovní zápasy.

Vyjádření Plzně k incidentu při utkání na Spartě Klub FC Viktoria Plzeň na základě získaných informací vyjadřuje rozhořčení a zároveň politování nad chováním jednotlivců, kteří mají na svědomí zranění diváků na stadionu při utkání mezi AC Sparta Praha a FC Viktoria Plzeň. Za tento bezohledný akt se jako klub chceme omluvit a zároveň deklarovat, že takové osoby nepovažujeme za své fanoušky a podnikneme v rámci dostupných možných opatření všechny kroky k zamezení jejich vstupu na veškerá utkání FC Viktoria Plzeň. Podporujeme a vážíme si všech slušných diváků a fanoušků, kteří jsou nedílnou součástí klubu, a tento krok učiníme i s ohledem na jejich bezpečí a komfort na stadionu. Na vinících zároveň budeme vymáhat vzniklé škody v souvislosti s tímto incidentem. Především však pevně věříme, že zranění diváci budou v pořádku bez jakýchkoliv následků a podobný incident se již nebude na fotbalových utkáních opakovat.

