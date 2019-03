Změna v televizi! Řádění na fotbale už neukážeme, tvrdí šéf O2 TV Sport | iSport.cz

O2 TV se ve svém postoji inspirovala přístupem Ligy mistrů nebo Premier League, kde nežádoucí chování fanoušků rovněž ignorují. „My chceme ukazovat fanoušky, jejich chorea, to nám nevadí, to vítáme. Ale odmítáme vysílat jejich násilí a excesy typu sobotních výtržností. Nechceme, aby to pro ně byl návod, jak se dostat do televize,“ vysvětluje pro iSport.cz Kindernay.

Televizní šéf se domnívá, že propagace takového chování škodí fotbalu a odrazuje slušné fanoušky od návštěvy fotbalu. „Čím víc toto budeme ukazovat, tím více se lidé budou bát chodit na stadiony. My chceme, aby se rodiny s dětmi nebály přijít na fotbal.“

Stanice tribuny bude zabírat v podobných případech i nadále, ovšem poskytne je pouze na vyžádání například pro potřeby Policie České republiky.

O2 TV se navíc zavázala, že charitativní peníze z příštího dílu TIKI-TAKA věnuje na rekonvalescenci zraněné fanynky z Letné.

