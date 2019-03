Situace Karviné? Připomíná mi Plzeň. Sparta mě teď nezajímá, říká Straka | iSport.cz

Ve FORTUNA:LIZE je Karviná předposlední, v pátek ji čeká klíčová bitva na půdě poslední Dukly. Že přijde elitní záchranář František Straka a všechno bude automaticky šlapat? Podobné myšlenky Straka rozmetal hned při prvním setkání s novým prostředím. „Nejsem čaroděj, nemám hůlku ani nehraju play station,“ říkal razantně.

Bude to těžká mise?

„Situace je kritická, ale ne ztracená. To je taky základ, proč jsem přišel. Myslím, že se dá z té situace ještě vyjít směrem nahoru. Je to hlavně otázka mentální stránky, poněvadž je hrozně krátká doba do zápasu proti Dukle. Je to otázka psychiky a motivace týmu. A je to i otázka víry se chtít o šanci porvat. Když jsem přišel do kabiny, cítil jsem z hráčů obrovskou vůli s tím něco udělat. Porvat se o šanci.“



Záchranářské zkušenosti máte bohaté, vidíte v Karviné nějakou podobnost s předchozími štacemi?

„Připomíná mi to hodně Plzeň (konec sezony 2005/06). Když jsem tenkrát přišel do Viktorky, byla na tom taky hodně bídně. A nakonec jsme dokázali Plzeň zachránit. A možná i díky tomu, že tenkrát Franz zachránil Plzeň, je klub dneska tam, kde je. Mise je podobná. Nic nikdy nevzdávej. To je věc číslo jedna. A je to věc hlavy, srdíčka. Chtít! Přesně to tady teď musí přijít. Je to podobná situace jako v Plzni.“



S Plzní jste se tehdy zachraňovali na Spartě v posledním kole, vyvolalo to hodně emocí. Určitě už víte, kdy vás teď Sparta čeká s Karvinou?

(usměje se) „Mám samozřejmě přehled. Když člověk hraje tolik let na Spartě, tak to vnímá, když se vrací zase zpátky na Letnou, to je jasný.“



Co to ve vás vyvolává?

„Podívejte se, já to teď vůbec neřeším. Mám jeden focus (soustředění) a to je Dukla Praha. Pak mám další focus a to je derby s Baníkem. Teď mě Sparta Praha vůbec nezajímá. Mám teď dva zápasy, které jsou prioritní, a tomu se věnuju absolutně.“



Jak vnímáte kvalitu karvinského týmu? Jsou tady hráči ze Slovenska, z Balkánu, minimum Čechů.

„Doufám, že to bude fungovat. Je tady tým, který má na to, aby ligu zachránil. Když se v minulosti řeklo Karviná, tak tady fotbal bolel. Nebyl to tým na high levelu, ale byli to srdcaři. Kluci, kteří šli, makali a bojovali na sto procent. A to se sem musí vrátit. Tohle je základ, abychom ligu zachránili. Jsou daleko lepší týmy v lize, co si budeme povídat, ale tenhle tým tady není špatný.“



Jste hodně impulzivní, ale nedávno jste v rozhovoru pro iSport řekl, že už věci řešíte jinak. Že jste klidnější. Je to pravda? Na jakého Straku se tedy můžeme v lize těšit?

„František Straka je takový, jaký je a nikdy se měnit nebude. Že je člověk klidnější, to jsou obrovské zkušenosti ze štací, kterými jsem si prošel. A poznal iks skvělých lidí, i lidí, kteří nebyli tak dobrý. To jsou obrovské zkušenosti. Ale tady uvnitř je to ten samý Franz, jako vždycky býval. Čestnost, bojovnost, chtít se porvat. A když něco dělám, dělám to na sto procent. To jsem já.“



Takže se můžeme těšit, že Straka s Karvinou rozvíří FORTUNA:LIGU?

„Ježišmarjá, já tady nechci nic slibovat. Já nejsem žádný čaroděj, nemám hůlku ani nehraju play station. Že bych si to jen krásně nastavil a bylo to všechno úplně perfektní. Kdepak. Tohle je tvrdá realita. Trenér je součástí celku, který musí fungovat. Když vidím lidi kolem sebe... Už jsem narazil na lidi v ulicích, kteří mě zastavují a říkají: Tréňo, my ti věříme. To tě naplňuje a dává obrovskou energii se o všechno porvat. Ale že tady najednou přijde Franz a všechno se za dva dny změní? To víte, že to je těžký. Step by step. Chci se nahoru posouvat krok za krokem. Aby byl konečný výsledek pozitivní.“



Říkal jste, že fotbal v Karviné bolel. Vy máte nějakou dřívější zkušenost z tohoto města?

„Já si myslím, že je úplně jedno, jestli hrajete v Karviné nebo v Ostravě. Úplně jedno. Fotbal je stejný. Samozřejmě dneska je Baník úplně jinde, asi taky mají pravděpodobně úplně jiné finanční toky, když vidím, co tam mají za hráče. Milan Baroš, Fleischman... Tady máme jinak nastavený mančaft. Ale fotbal a srdce je úplně stejné. V životě jsem v Karviné nehrál, ale nerad jsem do tohoto regionu jezdil jako hráč. A teď jsem tady jako trenér a jsem tady rád. Těším se. Fakt se těším.“



Zachránil jste řadu klubů na poslední chvíli, ale třeba v polské Gdyni (2011) se vám záchranářská mise nepovedla. Jak na to vzpomínáte?

„To byl jediný klub, který se mi nepovedlo zachránit. Z několika důvodů. Přišel jsem na posledních šest zápasů a bylo tam dvanáct národností. Brazilci, Peruánci, Kolumbijci a já nevím, co všechno. Tam se hlavně vařily peníze někde úplně jinde. Nezlobte se na mě, ale to se asi těžko dalo zachránit. Bylo to v takové fázi, že už tomu nikdo nevěřil. Tady jsem přišel do oddílu, který je stabilní. I ten stadion.“



Co s ním?

„Když jsem přišel, tak jsem si říkal, že to je tak hezounký stadion. Když se nám tady vrátí diváci a půjdou za námi... Ty jim musíš něco nabídnout. Ukázat srdce. To je přesně to, co region zdobí. Lidi za náma půjdou a nenechají nás ve štychu.“