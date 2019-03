Nový šéf Opavy o hrozbě bankrotu, hledání kupce i vipkách pro kamarády | iSport.cz

Už před startem sezony byl klub zadlužený. Díry v rozpočtu nováček FORTUNA:LIGY narychlo lepil přestupy hvězd Kayamby do Plzně a Kuzmanoviče do Baníku. Přesto pořád balancoval na hraně ekonomického kolapsu. Po volbách se vyměnilo vedení a nástupci Marka Hájka a spol. narovnávají vztahy s věřiteli. „Financování máme pokryté do konce letošního roku,“ líčí Petr Glončák v otevřeném rozhovoru pro iSport.cz.

Co by se stalo, kdyby zastupitelé nedávno neodhlasovali příspěvek 24 milionů do fotbalu?

„Došlo by k bankrotu. Dostali bychom pokutu za nedodržení licenčních podmínek, odešli by hráči. Když jim dva měsíce nezaplatíte, můžou dát výpověď a jsou volní. Bylo to jako Titanic. Nevím, proč pan Hájek (bývalý předseda představenstva SFC) nepřišel na Radu města, neřekl, jak se věci mají, a nepožádal o nějakou záplatu. Kdyby mi teklo do bot, burcoval bych už na začátku sezony. Na jeho místě bych to udělal. Připadalo mi, že si z klubu každý udělal zlatou slepici.“

Máte příklad?

„Bývalí členové představenstva měli mezi sebou rozdělených třicet vipek. Nevím, na co. Když má jedna hodnotu třeba padesát tisíc, to máte milion a půl za rok. Místo toho, abyste klubu pomohl a něco do něj přinesl, rozdáte vipky svým kamarádům. Řekl jsem, že takto to fungovat nebude. Neexistuje, aby ji měl někdo zadarmo nastálo. Vždycky to musí být něco na něco. Sám jsem koupil sedm permanentek pro kamarády a lidi z firmy.“

Byl jste v šoku, když jste zjistil, jaký je reálný stav věci?

„Hodně se povídalo, že nějaká sekera bude. Viděl jsem dokumenty, že jsou faktury, které by tu být neměly. Nakonec to byla jen jedna, ale dost podstatná. Je rozdíl, jestli máte nebo nemáte dvacet milionů. Toho jednoho velkého věřitele s právníkem řešíme.