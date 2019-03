Skuhravý jde proti Strakovi: Změna trenéra Karviné? Velká neznámá | iSport.cz

Velkým tématem zápasu je nový kouč Karviné, proslulý motivátor František Straka. Budete to mít o to těžší?

„Změna trenéra je pro soupeře vždycky velká neznámá, ale rozhodně to beru tak, že je to pořád souboj Dukly a Karviné. Jediné, co se dá za dva dny změnit, je atmosféra v týmu. Jinak to beru jako spravedlivý zápas, zvlášť v téhle fázi sezony.“

Budete svoje hráče speciálně upozorňovat na to, že k vám po Strakově nástupu přijede jiná, nová Karviná?

„Myslím, že hráči změnu trenéra Karviné zaregistrovali sami. Vědí to, takže se o tom nebudu nijak zvlášť zmiňovat. Nerozhodnou trenéři, rozhodne se na hřišti. A my půjdeme vyhrát.“

Tak jako na podzim v Karviné? Na konci sezony můžou rozhodovat i vzájemné zápasy.

„Víme, díky čemu jsme v Karviné uspěli, a budeme se toho snažit držet. Na druhou stranu máme za sebou osm zápasů, v kterých jsme nebyli schopní vyhrát. V tuhle chvíli je to o tom, abychom získali sebevědomí do závěru sezony a abychom si znovu dokázali, že umíme vyhrát.“

Zklamání ze sobotní prohry ve Zlíně už vyprchalo? Rozhodující gól jste dostali v 97. minutě z nesprávně nařízené penalty.

„Porážky do fotbalu patří a některé jsou holt kruté. Chci, abychom si z toho vzali obrovskou motivaci.“

Z čeho konkrétně?

„Třeba z druhého poločasu, který jsme odehráli velice dobře. Že to ve finále nestačilo na body? Za to si z velké míry můžeme sami. Mohli jsme mít i tři body, jenže nemáme žádný. Už to ale neřešíme, stejně jako průběh zápasu.“

Viděl jste v týdnu na hráčích, že proti Karviné chtějí uspět a odlepit se z posledního místa?

„Nepochybuju o tom, že my i Karviná to budeme brát jako echt důležité utkání, nakonec může i odpadnout nervozita. Jak jsem už zmínil, bude to spravedlivý zápas. Bude to kdo s koho. Jsem rád, že tenhle zápas přichází právě v tuhle dobu.“

LIGA NARUBY: Chlapi, nelejte to pivo na fotbalisty! Co přinesl šlágr na Letné? 720p 360p REKLAMA