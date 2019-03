Buchta před Spartou: S obranou Slavie bych měl 18 nul, Kolář nemá robotu | iSport.cz

Buchta, kterému bude v červenci 39 let, pomohl Sigmě v minulé sezoně dvanácti čistými konty k báječnému čtvrtému místu a dokonce ovládl anketu pro nejlepšího brankáře ročníku. Na podzim to však Olomouckým nešlo, i kvůli děravé defenzivě se propadali tabulkou a individuality šly stranou.

Nyní to na Hané vypadá na lepší časy, svěřenci kouče Václava Jílka vyhráli čtyřikrát v řadě a aktuálně mají blíž do první šestky než k barážovým pozicím. „Těší mě, že s příchodem Benyho (Víta Beneše) jsme zpevnili obranu a už tak moc neinkasujeme,“ zmiňuje Buchta zimní posilu jako hlavní důvod progresu.

I proti Liberci měla Sigma zaděláno na čtvrtou nulu za sebou. Buchta likvidoval několik šancí, ale v závěru neudržel dalekonosnou ránu Ondřeje Karafiáta a Libor Kozák ji pohotově doklepl míč do sítě. „Prostě Buffon, tak bych to řekl... Balon mi sklouzl přesně jako jemu,“ připomíná branku Manchesteru United v nedávném osmifinále Ligy mistrů v Paříži.

„Je to škoda, protože jsem to mohl zaokrouhlit na desátou nulu a trošku ještě prohnat Koláře, ale kdybych pochytal všechno, asi nejsem v Sigmě. A věk taky nezastavíte,“ uznává.

Když už padla řeč na jedničku „sešívaných“ a reprezentačního náhradníka... „Kdybych měl já za sebou obranu Slavie, mám teď 18 nul. Kolář nemá skoro žádnou robotu, protože na něj střely nejdou. A nebudu se o tom dál bavit, tak to prostě je,“ míní Buchta, který nikdy nemá problém na rovinu říct, co si myslí.

Nepotrpí si na fráze, odpovídá upřímně. A těší se na sobotní utkání na Letné, kde se sejdou dva týmy s aktuálně nejlepší formou, protože Sparta zvítězila pětkrát v řadě.

„Na jaře je rozjetá, ale my jsme si teď udělali výborný náskok na sestupové a barážové příčky a budeme se chtít dostat co nejvýš. Když jsme končili podzim na Baníku, říkal jsem, že klidně můžeme napodobit loňskou jízdu Jablonce a ještě se dostat do horní šestky. A vidíte, teď máme dvanáct bodů a jsme nahoře, i když to nechceme přeceňovat.“

LIGA NARUBY: Chlapi, nelejte to pivo na fotbalisty! Co přinesl šlágr na Letné? 720p 360p REKLAMA