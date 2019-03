Strakova léčba? Tataráček, olejíček a srdíčko. Je to zážitek, vzpomínají hráči | iSport.cz

Byla to akce kulový blesk, ale vyžehlený oblek už má na velkou premiéru nachystaný. „Nejsem žádný teplákovec. Mám rád, když člověk vypadá tak, aby každý poznal, že to je trenér,“ vykládá František Straka.

Od středy je doma v Karviné. Po pěti a půl letech se vrátil do české ligy a měl dva dny na to, aby svůj nový tým nachystal na dnešní bitvu na Dukle. Stačí letmý pohled do tabulky a hned máte jasno, o co na kopci v Dejvicích půjde: patnáctou Karvinou a šestnáctou Duklu dělí jediný bod.

Poslední místo bude znamenat Černého Petra – jediný přímý sestup do druhé ligy. Tomu se chtějí v Karviné vyhnout, a proto Norberta Hrnčára po sérii šedivých výsledků vystřídal právě Straka.

„Nezdá se mi to jako špatné rozhodnutí,“ míní Ivan Kopecký, někdejší trenér české jednadvacítky a expert deníku Sport, jenž zná fotbalové Slezsko jako svoje boty: žije ve Frýdku-Místku. „Karviná potřebuje po šesti zápasech bez výhry oživit,