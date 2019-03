Co trápí mistra? Plzeň má útok v krizi: tři zápasy v řadě bez gólu ve vápně | iSport.cz

Bylo poměrně předvídatelné, že trenér Plzně po debaklu na Spartě nenechá základní jedenáctku ve složení, v jakém vyběhla minulý týden v Praze.



Obrana proti Teplicím zůstala však netknutá – pokud se tedy bere v potaz, že nastoupil Milan Havel, který na Letné hrál od 13. minuty vinou zranění Řezníka. Po čtyřgólovém přídělu se nabízelo zařazení stopera Jakuba Brabce, ale čerstvá akvizice Západočechů strávila celý zápas na lavičce.



Duel se z pohledu Viktorie rozjel po stejně rozbitých kolejích jako před týdnem. Rychlý úvodní gól, tentokrát dokonce v 5. minutě (proti Spartě v 10.), ten druhý v obou případech přibližně po půl hodině. „Nevím, co děláme špatně, proč jsou hráči nekoncentrovaní,“ kroutil hlavou Pavel Vrba. Dvě obdržené branky šly přes pravou stranu plzeňské obrany. Jmenovitě Havel měl při zachytávání náběhů a bránění centrů především Pavla Moulise problémy. Právě po druhém teplickém gólu se z hlediska počínání defenzivy Vrba pořádně čertil.



„Když se podíváte na zápasy Teplic, zrovna takovou situaci zahrály několikrát. Jestliže to hráčům ukazujete, a ti na to nereagují, tak mi to připadá, jak kdybyste to vysvětloval desetiletým klukům,“ nechápal plzeňský kouč.

SESTŘIH: Teplice - Plzeň 2:1. Viktoriáni zaspali úvod, pak spalovali šance Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Rozdíl oproti utkání s pražským celkem byl však patrný. Ačkoliv ideální vývoj byl pro Plzeň na míle vzdálený, v její ofenzivě to oproti většině jarních utkání poměrně klapalo. Na Tomáše Grigara mířilo v prvním poločase hned sedm střel, přičemž průměr Viktorie obnáší v této sezoně přibližně čtyři střelecké pokusy na celý zápas. Žádná akce ale dlouho nebyla natolik dokonalá, aby měla gólovou tečku.

O rozruch na půli Teplic se starala záloha, jejíž podoba měla premiéru. Ve středu pole se vedle jediné stálice záložní řady Patrika Hrošovského postavil Tomáš Hořava a na podhrot zamířil Aleš Čermák. Tou zásadní novinkou bylo to, že kraje pokryli Erik Pačinda s Milanem Petrželou. Ano, poprvé zůstala na ocet zimní posila z Opavy Joel Kayamba. Šestadvacetiletý křídelník se na trávník podíval až v 81. minutě.

Na Petrželovi s Čermákem bylo vidět, že by moc rádi měli větší minutáž. Hlavně druhý jmenovaný si řekl o to, aby si na něj Pavel Vrba vzpomněl i za dva týdny proti Bohemians. Hýřil aktivitou, rozjížděl akce, rozdával přesné pasy a zakončoval. Relativně často a úspěšně kooperoval s Tomášem Chorým. Právě vytáhlý útočník se opět na hrotu rval, avšak bezvýsledně.

Teplice - Plzeň: Gólovky Plzně, v tutovce byl Chorý, pak dorážel Čermák Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného

I proto přišlo okysličení v podobě příchodu dvojice útočníků – Marka Bakoše a Jeana-Davida Beauguela. Toto dobití útočných baterií dostalo Plzeň do tlaku, Západočeši rázem hru značně zjednodušili. Střídající hráči se s větší pravidelností dostávali šancí, ve vápně dělali neplechu, ale ne takovou, která by červenomodrým zajistila body. Tutovky – a nejen ty Bakošovy a Beauguelovy – skončily na Tomáši Grigarovi nebo zamířily vedle brankové konstrukce.

„Když máme tolik šancí a nedáme góly, tak je jasné, že prohrajeme,“ glosoval mrhání možnostmi, jak dosáhnout branky, Patrik Hrošovský.

Jediný gól vstřelil po výstavní střele z dvaceti metrů právě šestadvacetiletý záložník. Žádný z velkých závarů bod do Plzně nepřivál. V Teplicích došlo na třetí utkání v řadě, kdy Viktoria neskórovala z prostoru, kde se branky rodí nejčastěji. Pokutové území soupeřů – Jablonce, Sparty a teď Teplic – bylo pro zkušený tým zakleté.

Paradoxně po relativně dobré hře v ofenzivě končili červenomodří znovu poraženi. To znamená jediné - Slavia má po dvojím zaváhání loňského mistra cestu k ligové trofeji značně umetenou. Nyní vede ligu o šest bodů, a ke všemu mají sešívání k dobru ještě nedělní střetnutí s Příbramí.

„Jestli jsme ztratili šance na titul, to nevím. To nechci moc hodnotit. Ale vzhledem k tomu, jakou má Slavie formu, jaký má náskok, a co předvedla například ve čtvrtečním utkání se Sevillou v Evropské lize, tak favoritem momentálně určitě je,“ zakončil Vrba.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 5. Hora, 31. Moulis Hosté: 62. Hrošovský Sestavy Domácí: Grigar – Vondrášek, Jeřábek, Shejbal, Hyčka – Soungole (65. Hošek), Trubač (65. Žitný) – Hora (C), Moulis (83. Čmovš) – Kuchta, Jindráček. Hosté: A. Hruška – M. Havel, R. Hubník (C), Pernica, Limberský – Hořava, Hrošovský – Pačinda (58. Bakoš), Al. Čermák, M. Petržela (82. Kayamba) – Chorý (58. Beauguel). Náhradníci Domácí: Diviš, Čmovš, Žitný, Hošek, Švejda, Radosta, Bezdička Hosté: Kozáčik, Kayamba, Procházka, Beauguel, Brabec, Bakoš, Ekpai Karty Domácí: Shejbal, Žitný, Grigar Hosté: Limberský, Chorý, R. Hubník, Bakoš Rozhodčí Hrubeš – Myška, Flimmel Stadion AGC Aréna Na Stínadlech, Teplice Návštěva 3138 diváků

Teplice - Plzeň: Střídající Bakoš tlačil míč k tyči, mířil těsně vedle Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného