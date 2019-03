Trpišovský: Sevilla zanechala stopy, hráči byli gumoví jak v lednu | iSport.cz

Jednoduché jste to u Litavky neměli, souhlasíte?

„Pozitiva jsou vstup do zápasu a tři body, které jsme získali. Na druhou stranu ve hře ale taky byla spousta negativ, to všichni dobře víme. Po čtvrtku nám chyběla dynamika, byli jsme pozdě v soubojích. Hráči do toho dali maximum, nikdo se na nic nevykašlal, ale Sevilla stopy zanechala. Příbram hrála snaživě, hodně nás trápila a nedala nic zadarmo. Komplikovaný byl i terén, takže fotbal moc ke koukání nebyl. Obě mužstva sice měla šance, ale hra v poli hezká nebyla. Nejdůležitější je, že se nám povedlo získat tři body.“

Zatrnulo vám při hlavičce Ngadea do tyče vlastní brány a Květově penaltě?

„Tyčka byla za stavu 1:0, ani jsem nevěděl, že hlavičkoval náš hráč. Měli jsme štěstí, na druhou stranu bych řekl, že Kolář by tam byl. Penalta byla vyústěním snahy Příbrami, která by si gól zasloužila. Pro nás už to v tu chvíli bylo jednodušší, vedli jsme o dva góly. Od pětasedmdesáté minuty pak už na Příbrami bylo vidět, že hráči toho mají plný zuby.“

Máte devět bodů náskok, to je před reprezentační přestávkou celkem komfortní situace, ne?

„Uvidíme potom v dubnu. Pokud se nepletu, čeká nás deset zápasů během devětadvaceti dní. Přibude nám ještě český pohár. Ale je příjemné mít náskok. Dneska jsem měl ze zápasu obavy. Chyběl nám vykartovaný Tomáš Souček, ve středu hřiště to bylo vidět. Spousta hráčů byla utahaná, jako by to byl zápas v zimní přípravě. Někdy v lednu, kdy hráči jdou z tréninku a jsou gumoví. Chtěl bych moc poděkovat fanouškům, že dorazili v takovém počtu. Hodně nám to pomohlo, vytvořili absolutně domácí prostředí.“

Takže titul se ještě nepřibližuje?

„Určitě ne. Pořád opakuji, že nás pak čeká nadstavba, kde budou těžké zápasy s dobrými týmy.“

Šanci v základu opět dostal Alexandru Baluta, jak se vám líbil jeho výkon?

„Začal velice dobře, přihrál i na gól. Pohyboval se v prostorech, kde jsme chtěli, byl jedním z nejnebezpečnějších hráčů. Ukázal spoustu svých technických dovedností. Bohužel je na něm vidět, že nemá takové zápasové vytížení, s postupem času padá jeho výkon dolů. To samé je třeba i u Micka van Burena. Když tihle hráči hrají větší časový úsek, nevydrží v takovém tempu, intenzita hry je největší problém. Alex je i hodně emotivní. Když mu něco vyjde, dostane se do laufu, když ne, zase jde dolů. Tím je práce s ním trochu složitější.“

Vše o Slavii čtěte ZDE>>>

SESTŘIH: Příbram - Slavia 0:2. Sešívaní nezaváhali a tabulku vedou o devět bodů Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Příbram - Slavia: Domácí nepohlídali Olayinku, který v klidu překonal Kočího, 0:1 720p 360p REKLAMA