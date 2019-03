Csaplár o konci v Příbrami: Jsem v klidu. Na čem se dohodl se Starkou? | iSport.cz

Říkalo se toho hodně. Třeba že vztah mezi ním a majitelem klubu Jaroslavem Starkou je všelijaký a že sezonu v Příbrami tak jako tak nedotrénuje. Že se k jeho konci schyluje. Stalo se po vzájemné dohodě Starky a Josefa Csaplára bezprostředně po domácí prohře se Slavií 0:2. Středočeši jsou aktuálně na 14. místě se sedmibodovým náskokem před předposlední Duklou.

Můžete svůj konec ve funkci příbramského trenéra osvětlit?

„Já opravdu nechci prát špinavé prádlo na veřejnosti a dělat to nebudu. Nezlobte se, nic vytahovat nebudu, tak zněla i dohoda mezi mnou a panem Starkou, když jsme se rozcházeli.“

Nejde o to, abyste se vzájemně očerňovali, jen třeba vysvětlit, jak k tomu vůbec došlo. Dohodli jste se v kanceláři majitele Jaroslava Starky hned po zápase se Slavií… Ale kdo s tím přišel jako první?

„Omlouvám se, ale nechci říkat ani to, kdo komu co řekl jako první a co na to ten druhý, jestli jsem to byl já, nebo pan Starka. Ta dohoda mezi námi je jasná. Ale za sebe můžu mluvit o tom, co jsem zažil a co se nám podařilo. A za těch dvaadvacet měsíců jsme dokázali něco... Pomozte mi... Zázrak, budu tomu tak říkat. Je za námi prostě vidět kus zajímavé práce.