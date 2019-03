Šílená penalta na Dukle? Zavolejte sudímu, proč to pískl, zní z komise | iSport.cz

Ani ten pověstný kontakt tam nebyl. Srbský záložník Branislav Miloševič se poblíž svého krajana Milana Rundiče svalil k zemi a Pavel Julínek, hlavní rozhodčí utkání Dukla - Karviná, udivil kdekoho: penalta!

Karviná se cítí poškozena. „Vedení klubu je přesvědčeno, že rozhodčí hrubě ovlivnili utkání ve prospěch domácích. Proto slezský klub oficiálně podává protest proti tendenčnímu řízení zápasu hlavním rozhodčím Pavlem Julínkem,“ stojí v prohlášení poražených.

Ten verdikt vyvolal údiv nejenom u Karvinských. „Dukla vstřelila první gól z penalty... a ta stojí za vidění... respektive faul, za který byla nařízena...“ tweetoval David Holoubek, toho času trenér slovenského Ružomberoku.

Dukla - Karviná: Proč padal? Miloševič se složil na trávník, rozhodčí nařídil penaltu 720p 360p REKLAMA

Hájit svého svěřence nebude ani komise rozhodčích. „Zavolejte panu Julínkovi, proč to pískal. Já to nechápu,“ tvrdí místopředseda komise Martin Wilczek. „Nechápu to tím spíš po situaci z minulého kola. Tehdy v nastavení utkání Zlín - Dukla (2:1) sudí Proske písknul penaltu pro domácí v situaci, kdy tam aspoň nějaké přidržení bylo, a my přesto řekli, že takové penalty nechceme,“ dodává.

Co na to tedy Pavel Julínek? „Ze svého pohledu na hrací ploše jsem nabyl dojmu, že hráč hostí č. 3 (Rundič) kopl do lýtka hráče domácích č. 20 (Miloševič). Na základě zhlédnutí videozáznamu po utkání musím přiznat, že nařízení pokutového kopu pro domácí družstvo byla moje chyba,“ popsal situaci pro Sport.

Není jediným viníkem situace, na pranýř patří také „faulovaný“. „Ivan Ostojič mi výborně nahrál a já si zpracoval míč. Ucítil jsem kontakt na zádech a spadl jsem. Myslím, že to byla jasná penalta,“ pravil Branislav Miloševič.

Mýlí se, jemně řečeno.

To je ovšem jenom díl, byť patrně hlavní, z celkové porce karvinské nespokojenosti. Ten další se přidává v 72. minutě. Tomáš Wágner, útočník Karviné, je faulován domácím gólmanem Matúšem Hruškou – nejprve kolenem do zad, poté ukázkovou kravatou. Stojí za vidění.

SESTŘIH: Dukla - Karviná 2:1. Záchranářský souboj rozhodly branky z úvodu utkání 720p 360p REKLAMA

Julínek píská, ovšem předchozí Wágnerovo strčení do Ostojiče. „V této situaci nejprve hráč hostů č. 15 (Wágner) zezadu předloktím strčil do zad hráče domácích č. 14 (Ostojič) a tím mu zabránil jít do souboje o míč. Proto jsem nařídil přímý volný kop pro bránící družstvo,“ vysvětlil Julínek. Byť k doteku ruky a zad opravdu došlo, podle Sportu se píšťalka ozvala rovněž chybně.

Karviná každopádně nesouhlasí. „Celé utkání bylo vedeno hlavním sudím Julínkem tendenčně proti slezskému celku a Karviná se cítí jednoznačně poškozena. Navíc podle pozápasových vyjádření samotných hráčů Karviné se k nim rozhodčí Julínek choval během celého utkání velmi arogantně,“ píše klub.

Proti tomu se Julínek ovšem ohrazuje. „Tvrzení o tendenčně řízeném utkání jednoznačně odmítám. A větám o aroganci nerozumím. Vždy se snažím k hráčům, a nejen k nim, chovat jako k partnerům. Arogantní chování opravdu není můj styl jak na hřišti, tak ani mimo něj.“

Minimálně za penaltu z první minuty ho každopádně čeká trest. Komise rozhodčích o něm rozhodne dnes.