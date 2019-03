LIGA NARUBY: Rada přichystal lest, v Ďolíčku spadl fanoušek z tribuny | iSport.cz

LIGA NARUBY: Rada nachystal lest, v Ďolíčku padali fanoušci z tribun

Boj o titul je ve FORTUNA:LIZE prakticky rozhodnut, ale v Lize naruby se budou dít velké věci do posledního kola. Živo bylo i v tom pětadvacátém: v zápase mezi Bohemians a Opavou zaujal hostující kotel, v němž fandil jeden divák vehementně, že z nízké tribuny přepadl až na hrací plochu (pozadu ale v tomto ohledu nezůstali ani hlavní aktéři přímo na hřišti). Jablonec zase na Slovácku předvedl pozoruhodnou lest – dva vhozené auty najednou. No zkuste tohle bránit! A podívejte se na fotbal z nadhledu, je tu nová Liga naruby!