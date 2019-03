Expert Špit o penaltách v lize: Slavia hazarduje, Komličenko pálí dolů | iSport.cz

Pokutovým kopům jsme se do detailu věnovali také v článku, ve kterém jsme graficky rozebrali úspěšnost všech týmů, i to, kam jejich střelci kopou.

76

Tolik penalt už bylo odpískáno v nynější sezoně, dojde na ni zhruba v každém třetím utkání.

Špit: „Je to výjimečná sezona. Čísla svědčí o ofenzivním pojetí týmů, Slavia i Sparta hrají nátlakově, dostávají se v mnoha hráčích do šestnáctky. I výklad pravidel se mění, například pokud jde o pískání ruky. A vliv má určitě videorozhodčí, několik penalt bylo odpískáno až díky němu. Viz zápas Slavie na Bohemce. Ukazuje se v plné nahotě, kolik je ve vápně zatažení. Trenér Rada vždy zmiňuje, kdy je na zápase video, ale nemáme v tomhle směru speciální pokyny. Myslím, že víc než obránci to řeší útočníci.“

14

Tolik penalt , rovněž rekordních, už kopala Slavia.

Špit: „Vždy se říkalo, že ‚brečí‘ a třeba i nekope penalty. Ale mají výbornou formu, penalty nejsou náhoda. Hrají aktivně, dostávají se do vápna, nutí soupeře k chybám.