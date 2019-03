Protest fanoušků Baníku! Zůstali před stadionem, v kotli hlavně ženy | iSport.cz

Televize na štaflích před stadionem, zahradní křesílka, pivo a skandování. Podle informací policie téměř 300 příznivců Baníku prožívalo duel v Karviné netradičním způsobem. Na protest proti distribuci lístků ze strany soupeře přenechali svá místa na tribuně ženám a dětem a sami zůstali před branami.

A na atmosféře to bylo znát. Skandování jinak složeného kotle znělo jemněji a ne tak hlasitě, byť nezvyklé osazenstvo se snažilo. Ze stadionu se ozýval pokřik: „Kdo vyhraje?“, na který zpoza plotu odpovídali fanoušci: „Baník!“ Ve druhé půli pak kotel vytáhl transparent s textem "Na vás stačí ženy s dětmi".

Ostravané se objevili i v některých sektorech určený primárně pro domácí příznivce, vstupenky zřejmě nakoupili po své ose.

K bojkotu exponovaného zápasu Baníkovce přimělo malé množství nabídnutých lístků. „Z důvodu vysokého zájmu našich obchodních partnerů o vstupenky na toto utkání, nemohl klub uspokojit zájem hostujícího Baníku Ostrava o 856 vstupenek, což představovalo všechny sektory tribuny E,“ vysvětlili šéfové karvinského klubu.



Právě zmíněný sektor za bránou byl při posledním derby v Karviné (0:0), kdy ve finiši jarní části bojovaly o záchranu do posledního kola oba kluby, kompletně zaplněný fanoušky Baníku. Stejně jej chtěli zaplnit i tentokrát. Z Karviné ovšem přišlo pouze povinné minimum lístků: pět procent z celkové kapacity stadionu (237 míst).



Ostravský kotel na to reagoval po svém. „Pojďme se společně postavit další výzvě! Do Karviné pojedeme všichni, bez výjimek! V sektoru pak budou barvy Baníku hájit naše ženy a děti, o které mají tak často strach fotbaloví funkcionáři i politici. A kteří všem dokážou, že se o ně opravdu bát nemusí, ba právě naopak,“ informovali fandové na webu chachari.cz.

