Bořil: Jsme naštvaní, mohlo to být 5:1. Nguyena jsme dostali do sestavy kola | iSport.cz

Konečně jste dal gól někomu jinému než Příbrami…

„Je to tak. V minulém kole jsme hráli v Příbrami, trenér mě nepostavil, dal mi volno, tak jsem si to nechal na teď. Zaplaťpánbůh, že jsem to trefil, ale je škoda, že nemáme tři body. Zatím je to můj nejhezčí gól, ale doufám, že se polepším a dám branek víc.“

Byl to těžký kop?

„Je to těžší, Pepa (Hušbauer) to tam ale výborně dal. Já se soustředil fakt jen na to, abych trefil balon. Dal jsem to doprostřed, naštěstí střela byla utažená a šla pod víko. Tyhle situace cvičíme.“

Co Slavii proti Liberci chybělo?

„Štěstí. Nemyslím si, že bychom hráli špatně. Dominovali jsme, měli jsme pět šest tutovek. Gólman jim chytal bravurně. Nevím co dodat, zkrátka chybělo štěstíčko. Stříleli jsme k tyči, Mino Stoch nebo Pepa Hušbauer, který to po svém příchodu oživil, měli vynikající střely. Gólman je podržel, určitě jsme ho dostali do sestavy kola a určitě to byl nejlepší hráč utkání. Klobouk dolů před ním.“

Liberec hrál ale celkově dobře, nebo ne?

„My jsme hráli taky dobře. Dali nám gól ze standardky. Je to fotbal, dobře se na nás připravili. Ale kdybychom proměnili všechny naše šance, skončilo by to 5:1. Hráli dobře, ale myslím, že jejich nejlepší hráč byl gólman.“

V tabulce máte pořád velký náskok, proto můžete zůstat v klidu. Je to tak?

„Nerozhodí nás to. Samozřejmě jsme naštvaní, že jsme doma ztratili dva body. Chtěli jsme vyhrát, to se nám nepodařilo. Ale že bychom měli být nervózní, to určitě ne.“

Čekají vás tři anglické týdny. Jak těžké budou?

„Budou těžké, ale my už jsme je měli s Genkem nebo se Sevillou. Teď nás čeká Chelsea a mezitím bude Sparta, což bude docela mňamka. Samozřejmě se na to těšíme. Máme široký kádr, myslím, že se toho nemusíme obávat.“