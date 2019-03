Skuhravý po návratu do Opavy: Fanoušci mi projevili úctu jako já jim | iSport.cz

Jak jste se cítil po půl roce v Opavě?

„Těšil jsem se sem. Den před utkáním jsem se sešel se Zdeňkem Pospěchem a ještě jedním člověkem, který nebyl z realizačního týmu Opavy. Jmenovat ho nebudu. Závidím Opavě nádherné hřiště. Na takovém trávníku jsme ještě nehráli.“

Co fanoušci? Moc do vás nešili.

„Byli skvělí jako vždycky. Jsem rád, že to proběhlo takto a projevili ke mně úctu tak jako já k nim. Ten transparent (Romane, býval jsi bohem, teď jsi volem) byl krásný a úsměvný.“

Proč jste navzdory herní převaze prohráli?

„Začalo to přesně tak, jak jsme nechtěli. Udělali jsme pět faulů nefaulů a standardní situace jsou velkou zbraní domácích. V útočném vápně jsou silní. Jednu z nich využili. Pak jsme hráli my, měli jsme šance Holíkem, Hadaščokem, mladým Douděrou. Klíčovým momentem byla nedisciplinovanost Ostojiče. Upozorňujeme se na to a stejně se nechá vyloučit. Nazývám to porušením týmové disciplíny.“

Přesto jste mohli odvézt aspoň bod, že?

„Kdo ten zápas vidět, neuvěří, že Dukla prohrála 0:2. I když jsme dohrávali v devíti bez dvou stoperů a Bezpalce jsem střídal, protože má sedm žlutých karet, viděl jsem na hřišti variabilnost. Toho si cením. Hráčům nemám moc co vyčíst. Raspopovič má nakopnutý kotník. Pokud to nebude nic vážného, trošku mě bude mrzet, že na hřišti nezůstal.“

Oproti minulému vítěznému utkání s Karvinou jste udělal šest změn v sestavě. Proč tolik?

„Zaprvé, provází nás špatný zdravotní stav a karetní tresty. Za druhé, jsme věděli, že na domácí bude platit hernost. Proto šel do brány Rada, který je v tomto lepší než Hruška. Oba pracují velmi dobře a je možné, že příště zase bude chytat Hruška. Čeká nás vysoký tým Slavia.“

Jde vám ve zbytku soutěže jen o opuštění posledního místa, které znamená přímý sestup?

„Od sedmého kola je jasné, že hrajeme o to, abychom nebyli šestnáctí. Náš způsob hry je takový, jakým jsme se prezentovali v Opavě. Ale musíme se vyhnout excesům. Že máme těžký los? O soupeřích se hodně dlouho nebavíme. Pro ty kluky je ta situace náročná na hlavu. Mladý Koval tam přišel a čtyřikrát nezpracoval balon.“

