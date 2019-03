Smolař i střelec Jindřišek: Video nám pomohlo, ale já to zazdil | iSport.cz

Jaké pocity se ve vás nyní mísí?

„Zklamání. Na bod jsme měli. Bohužel jsme šance za stavu 2:2 neproměnili. Zato Plzeň ano. Pak si to už pohlídala.“

Je překvapující, že Viktoria neměla před koncem zápas pod kontrolou a mohli jste dokončit obrat?

„To nás určitě nepřekvapilo. Zaspali jsme na začátku, kdy jsme rychle prohrávali 0:2. V tu chvíli jsme si říkali, abychom hlavně nedostali bůra. Od tohoto momentu jsme začali zlobit, měli to s námi těžší. Jsem rád, že jsme ve druhém poločase na první navázali a vyrovnali. Je škoda, že si neodvážíme bod. Ale nebylo pro nás nijak nečekané, že nám Plzeň dovolila šance. Náš styl je nepříjemný, nevoní nikomu.“

Před neproměněnou penaltou se dlouho čekalo na rozhodnutí, zda se bude kopat. Mělo to na vás vliv?

„To ne. Už jsem věděl dopředu, že pokud na penaltu půjdu já, kam ji kopnu. Ne, že bych měl strach z Hrušouna (Aleše Hrušky), jen jsem si říkal, že střelu musím přitáhnout po zemi k tyči. A přitáhl jsem to moc.“

SESTŘIH: Plzeň - Bohemians 3:2. Bláznivé drama, hosté pálili tutovky. Rozhodl Chorý

Jak je těžké se s takovou situací vyrovnat po zbytek utkání?

„Musím říct, že mě to ohromně zamrzelo, ale hned po penaltě jsem měl dva tři zákroky, při kterých jsem vyhrál balón. To mě nakoplo. Úplně jsem zapomněl na to, že jsem penaltu nedal, hrál jsem uvolněněji. Následně jsem byl odměněn gólem.“

Nebudete se příště bát pokutový kop zahrát? V lize jste ho neproměnil již poněkolikáté...

„Nechám si to projít hlavou, jestli vůbec půjdu. Asi to nechám na jiných.“

Neříkal jste si, že video pro Bohemians musí být nějak zakleté? Protože, i když tentokrát rozhodlo ve váš prospěch, gól nepřineslo.

„Nemyslím si. Toto byla trochu jiná situace, než v dvou předchozích případech – na Spartě a na Slavii. Samozřejmě v tuto chvíli nám video pomohlo, bohužel jsem to zazdil, takže vše vyšlo vniveč.

Měli jste ale ještě další šance. To byly tutovky, že?

„Ruda Reiter šel sám na gólmana, trefil mu to do nohy. Aleš Hruška je samozřejmě dobrý gólman, nicméně velké týmy toto proměňují. A u té druhé příležitosti už měl Vladislav Ljovin prázdnou bránu, ale na poslední chvíli Plzeň zachránil skluzem Řezník. Nevím, co k tomu říct...“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 7. Beauguel, 11. Beauguel, 86. Chorý Hosté: 63. Hůlka, 73. Jindřišek Sestavy Domácí: A. Hruška – Řezník, R. Hubník (C), Brabec, Limberský – Hořava, Hrošovský – J. Kopic (66. M. Petržela), Al. Čermák (81. Pačinda), J. Kovařík – Beauguel (49. Chorý). Hosté: Fryšták – Bederka, Hůlka, Pokorný – Záviška (39. M. Dostál), Ljovin, Jindřišek (C) (86. Nečas), Schumacher – Reiter, Puškáč (56. Júsuf Hilál), Vaníček. Náhradníci Domácí: Kayamba, Procházka, Petržela, Chorý, Pernica, Pačinda, Kozáčik Hosté: Nečas, Júsuf Hilál, Krch, Dostál, Vodháněl, Vondra, Valeš Rozhodčí Berka – Kotalík, Melichar Stadion Doosan Arena, Plzeň Návštěva 9362 diváků

