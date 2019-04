Straka exkluzivně: Po konci ve Slavii jsem měl problémy. Vidím věci jinak | iSport.cz

V sezoně 2011/2012 strávil ve Slavii 139 krušných dní. Byl pod velkým tlakem a poté, co v klubu skončil, si, jak sám říká, všechny strany oddychly. Po sedmi letech se energický trenér František Straka do Edenu vrátil, tentokrát jako kouč Karviné. „Od pohledu se toho na stadionu moc nezměnilo. Mají tu tedy skvělý trávník, to se musí nechat, a také velmi kvalitní mančaft, který má obrovskou sílu. Výška prohry je pro mě dost nepříjemná, ale na druhou stranu mi některé věci ukázala,“ konstatoval po vyřazení z MOL Cupu Slavií (0:5).

Fanoušci „sešívaných“ šedesátiletého kouče, jež je dle svých slov srdcem sparťan, počastovali během utkání mnoha nadávkami. „To, že přijdou pokřiky mířené na mě, jsem čekal. Je to nepříjemné,“ reagoval.

Po třaskavém angažmá ve Slavii se Straka objevil ještě v Příbrami, ale poté už působil jen mimo českou ligu. „Jsem rád, že jsem mohl odejít do zahraničí. Potřeboval jsem si odpočinout od stresu, pod kterým jsem byl, a to nejen já, ale celá moje rodina. Pomohlo mi to, dal jsem se celkově do pořádku. Posunul jsem se někam jinam, poznal jsem zase jiný fotbal, kvalitní fotbal, na jiné úrovni. Poznal jsem novou kulturu,“ uvedl Straka, který působil například v Egyptě či Libanonu.

„Byla to léta, po kterých jsem se ale zase rád vrátil zpátky. Přeci jen, doma je doma. Přišla nabídka z Karviné a já jsem rád, že přišla a že tu mohu pracovat a dostal jsem šanci. Rád bych to lidem, kteří mi důvěřují, vrátil zpátky. I proto bych byl moc rád, kdybychom ligu v Karviné zachránili,“ přeje si.

Straka prošel během sedmi let v zahraničí určitou proměnou. „Co se týče mě a emocí, tak jsem se nezměnil. Emoce ukazuji rád. Nicméně některé věci vidím už úplně jinak. Vážím si jinak hodnot, které jsem předtím možná ani neviděl. To se týká například mého zdravotního stavu. Měl jsem velké problémy,“ přiznal.

„Když si něčím takovým člověk projde, váží si pak více lidí, které má vedle sebe, kteří mu vytvářejí teplo domova a má je moc rád. Díky nim pak máte zároveň sílu pokračovat ve své práci, která není jednoduchá. Vypadá to sice jednoduše, když se řekne, že jste fotbalový trenér, ale obnáší to velký stres a zodpovědnost za to, co děláte. Je na trenérovi, aby udělal to nejlepší, co může. Proto jsem vzal i Karvinou a snažím se kluky probudit. To že nám nevyšel zápas na Slavii, to nás nezlomí,“ ubezpečoval.

„Člověk v dnešní době daleko více přemýšlí o tom, co řekne. I o tom, jaké to má, nebo může mít následky. V mnoha případech jsem emotivně něco řekl, naznačoval a možná, že to byla nezkušenost, ale byl jsem to zkrátka já. Dnes to člověk vidí jinak. Všichni se vyvíjíme a sbíráme zkušenosti. Myslím si, že jsem nyní více vyrovnaný, věcnější. Dokážu posuzovat jinak věci, kdy člověk v minulosti zbytečně vyjel po něčem, co neměl,“ řekl.

