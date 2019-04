Masopust: Byl to náš střelecký den. Ďurica? Ze soubojů jsem měl respekt | iSport.cz

Bral jste zápas po podzimním zranění jako návrat na místo činu?

„Vzpomněl jsem si na to. Měli jsme zprávy, že Ďurica nebude hrát, což nakonec neplatilo. Kluci si ze mě dělali srandu, že podruhé mi to snad neudělá. Ale ze soubojů jsem stejně měl trochu respekt.“

Dukla hrála v úvodu celkem slušně. Byl váš gól o to důležitější?

„Podle mě hrála slušně celý zápas. Ale my jsme těžili z produktivity, která nám třeba minulý týden chyběla (1:1 s Libercem). Asi jsme měli střelecký den.“

Milan Škoda vás před vaší trefou našel netypickou dlouhou přihrávkou z hloubi pole.

(pokývne hlavou) „Dal mi nádhernej balon. Já si to dobře zpracoval a snažil se míč hlavně trefit čistě.“

Velmi rychle jste vedli 3:0, bylo pak už v podstatě rozhodnuto?

„Nikdy nevíte, co se stane. Ale jsme zkušený tým, takže takovou situaci si musíme do konce zápasu pohlídat. Obecně je vždycky hrozně důležité uklidnit se hned na začátku. Nám se to povedlo. Už jsme se pak nemuseli stresovat, že by skóre třeba dlouho bylo 0:0.“

SESTŘIH: Dukla - Slavia 1:5. Sešívaná smršť krásných gólů, zářil Hušbauer Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Před týdnem jste ztratili s Libercem, teď vás čeká nabitý program. Těší návrat na vítěznou vlnu o to víc?

„Když chceme hrát o titul, musíme zvládat všechny zápasy. Ale tyhle tři body jsou samozřejmě důležité.“

Co očekáváte od čtvrtečního souboje s Chelsea v Evropské lize?

„Bude to úplně jiné. Jiná soutěž, kde nemáme co ztratit a můžeme jít do zápasu s čistou hlavou. Uvidíme, s čím Chelsea přijede, taky ji čekají důležité zápasy v anglické lize. Záleží, co na nás nachystá. Ale tolik šancí jako dneska asi mít nebudeme (usměje se).“

Mrzí vás, že některé sektory na Tribuně Sever zůstanou zavřené?

„Je to škoda, bohužel. Hlavně pro lidi, kteří si to mohli užít. Ale musíme to zvládnout i takhle. Věřím, že atmosféra stejně bude dobrá."