Hrošovský: Pro Plzeň není jednoduché vyhrát pod tlakem. Ale to platí i pro Slavii | iSport.cz

Prodleva před pokutovým kopem byla téměř pětiminutová. Co se vám honilo hlavou?

„Přiznávám, že to bylo trochu nepříjemné. Když šel rozhodčí k videu, už jsem si sumíroval, kam to kopnu. Přesně tak jsem to i zahrál. Naštěstí to tam padlo.“

Matouš Trmal vystihl váš záměr. Měl jste kliku?

„Snažil jsem se o prudkou střelu, což se ukázalo jako rozhodující. I když vystihl stranu a možná si na míč sáhl, tak si nemyslím, že bych to kopl zle. Jinak by to neskončilo v síti.“ (usměje se)

Byl jste si jistý, že rozhodčí Emanuel Marek po zhlédnutí videa ukáže na penaltový puntík?

„Právě, že nebyl. Neptal jsem se ani Joela (Kayamby), spíš jsem se soustředil na exekuci.“

V minulém kole VAR přiřkl penaltu Bohemians, nyní vám. Je dobře, že instituce videorozhodčího byla v lize zavedena?

„Z mého pohledu se v zápasech řeší strašně moc situací a vzniká příliš přerušení. Ale já nejsem od toho, abych hodnotil VAR. V nadstavbě bude video všude, což bude spravedlivé.“

Po dvou venkovních porážkách jste znovu vyhráli na cizím stadionu. Je to povzbuzení?

„Určitě ano. Sám vidíte, že pro nás je teď každý zápas těžký. Ať je to Slovácko, Bohemka nebo kdokoliv jiný. V této fázi ligy není žádný jednoduchý, máme tři strašně důležité body.“

Bylo to se Slováckem vítězství obětavosti?

„Přesně tak. Šancí nebylo moc ani na jedné straně. Museli jsme to ubojovat.“

A oproti minulým zápasům se zlepšit v defenzivě. Sedí to?

„Bez toho to by to nešlo. V sezoně jsme odehráli hodně zápasů, kdy jsme branku nedostali. O to se sice snažíme pokaždé, ale ne vždy nám to vyjde. Jsem rád, že na Slovácku se to povedlo. Soupeř hraje o záchranu, nikomu se tady nebude hrát snadno.“

Jaké to je nastupovat do utkání s vědomím, že každá další ztráta vás takřka definitivně připraví o titul?

„Jednoduché to není. Ale to samé platí i pro Slavii, byť je teď rozjetá a v laufu.“

Slovácko bylo v druhém poločase aktivnější. Soustředili jste se především na bránění hubeného náskoku?

„Soupeř postupem času zjednodušil hru, hrál všechno nahoru, jelikož se do ofenzivy vysouvalo hodně jejich hráčů. Nebylo to extra o fotbale, spíš se jen odrážely balony. Nevybavuji si jejich nějakou velkou šanci. Zvládli jsme to slušně.“

Nakolik vám pomáhá uzdravený Jan Kopic, s nímž v sestavě máte vysokou bodovou úspěšnost?

„Před zápasem nám říkal, že to četl v novinách. Minulou sezonu byl hráčem sezony, je to pro nás velmi důležitý hráč.“

