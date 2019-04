Rozjetá a vítězná Sigma: Hlavně se nedostat dolů, varoval trenér Jílek | iSport.cz

Je už Sigma na pozici, na kterou podle vás patří?

(dlouze přemýšlí) „V současnosti je to asi odraz kvality, kterou máme. Ale zase nejsme dominantnější o tolik než Bohemka nebo Slovácko, které jsou teď ve spodní skupině. Sami víte, že v některých zápasech naše technická vybavenost nestačí a míváme problém. Reálně bychom však asi v této meziskupině měli být, občas je fajn zaklepat nahoru, ale hlavně se nedostat dolů. Vůbec však nespekuluju nad tím, jestli je lepší skončit sedmý, nebo se procpat do šestky. Prostě chceme získat co nejvíc bodů.“

Pojďme k zápasu. Jaké to bylo s Karvinou?

„Pro diváky atraktivní, pro trenéry ne. Hlavně pro mě ne, protože to, co soupeři nabídneme… Obrovské nervy. Po dlouhé době nám vyšly standardky, ale za kámen úrazu považuju, že nejsme schopni delší dobu udržet vedení. Jednou inkasujeme po triviálně zahraném autu na střed hřiště a pak se nesrovnáme znovu ve středu a necháme Lingra pohodlně navážet balon. Nakonec jsme to díkybohu urvali i bez tří klíčových hráčů, viděl jsem tam daleko větší snahu, se středečním pohárovým zápasem na Bohemce se to nedá srovnávat.“

Čím to bylo, že vám z pohledu defenzivy nefungoval střed? Tím, že chyběl David Houska? Protože Karviná si v tom prostoru vypracovávala víc šancí než jen ty dva góly.

„Chtěli jsme hrát na dvě šestky kvůli Wágnerovi a pohyblivému Lingrovi, ale když to jedna z nich nenačte a opustí prostor, tak je to těžké. Nedokážu to pochopit, když soupeřova přihrávka má dvacet až třicet metrů a my na to stejně nejsme schopni reagovat. Kdyby to bylo na kratší vzdálenost, uznám kvalitu soupeře, ale tohle nebyl ten případ. A naprosto zásadní bylo, že jsme nebyli schopni zkrátit hřiště. Měli jsme šedesát metrů, ne třicet, pak se ty prostory otevírají. Plša (Jakub Plšek) i Kalvi (Lukáš Kalvach) pracovali, ale rozhoduje kvalita v načtení situací.“

SESTŘIH: Olomouc - Karviná 3:2. Sigma obrala Karvinou, Falta dal SUPERgól

Těšit vás může aspoň skvělý výkon Šimona Falty, ne?

„V tomhle zápase ano, jinak ne. Jindy to je Šimon který je stínem toho Falty z minulé sezony. Ve Zlíně jsem byl na něj hodně naštvaný, protože to od něj nebylo poctivé, náběhové, navíc ztratil kvalitu. Na Bohemce pak nehrál, měli jsme spolu řeč, snažil jsem se mu vysvětlit, že takhle to nejde. Je to v hlavách hráčů, kteří se musí snažit zahrát v maximálních nárocích.“

Hraje v nich Jakub Yunis, který chytil svou šanci za pačesy a podruhé za sebou skóroval?

„Kuba udělal v těch třech utkáních velký pokrok, ukázal kvalitu. Dokáže zády k brance uhrát těžké situace, vstřelená branka je pak vždycky přidaná hodnota, ale vždycky je to o tom, že musí být v tom správném prostoru. To teď umí, je to pro něj odměna, za to, že pracuje a je nebezpečný. Ale pořád má obrovský prostor ke zlepšení, nebudeme z toho dělat ohňostroje. Chytil šanci, všem hráčům říkám, že musejí být trpěliví. Nemají jinou volbu, přece se nebudou urážet, když nehrají.“

