Frýdek na lavičce a Hašek ve hře? Jednou to přijít muselo, říká Ščasný | iSport.cz

Čím si vysvětlujete rozdíly ve vaší hře v prvním a druhém poločase?

„Nechci říct, že nás Zlín svým rozestavením překvapil, ale čekali jsme od něj něco jiného. Začali jsme dobře, protože Kanga dobře držel pozici nahoře, odskakoval si pro míče, jak má. Až posléze, když viděl, že máme pokrytého Sáčka, tak se stahoval dolů, a tím pádem jsme měli na hrotu odříznutého Drchala. A roztažená křídla. Tam byl problém. Na to jsme ve druhé půli reagovali. Hložek se posunul do středu a v podstatě suploval funkci druhého útočníka. Od té chvíle jsme začali mít víc hráčů ve vápně. Druhá věc je, že jsme chtěli zápas rozhodnout co nejdřív, ale museli jsme tým nabádat k trpělivosti. Když jdete do dobře organizované obrany, v tomto případě 5-4-1, je strašně těžké se přes ni dostat. Nakonec se nám to povedlo, protože kluci byli trpěliví a pracovali velmi dobře.“

V první půli jste měli několik zajímavých šancí kolem šestnáctky, ale ve finále to starším spoluhráčům musel předvést 16letý Adam Hložek, jak se chovat ve vápně. Co jste na jeho počínání říkal?

„Hlavně byl na místě, kde měl být. Připravovali jsme se na to, že Zlín má v těchto prostorech problémy. V takovém případě je často lepší zpětná přihrávka než přímý centr. Adam to vyřešil skvěle. Co k tomu dodat. Asi bych opakoval. On obecně řeší většinu situací skvěle a především je umí řešit fotbalově. Bylo znát, že přesun do středu pole mu pomohl.“

Po poprvé na jaře nehrál Martin Frýdek. Jak jste byl spokojený se souhrou Haška, Sáčka a Kangy?

„Dlouhodobě jsme věděli, že jednou si to budeme muset vyzkoušet. Jednak máme široký kádr a za druhé Martin má trochu jiné přednosti než ostatní. Je to agresivní typ hráče, který odebírá spoustu balonů. Ale Hašek se Sáčkem jsou ofenzivnější a tvořivější. V úvodu zápasu jim to spolu fungovalo výborně. Poté už to bylo ovlivněno tím, že si museli seskakovat pro balony dozadu a nahoře nikdo nebyl. Rozhodně nemůžu říct, že bych byl z Haškova výkonu zklamaný. V žádném případě. Rozdal několik dobrých přihrávek. Především na Karlssona. Jeho střídání bylo spíš taktické.“

V jakém rozpoložení půjdete do derby a bude u toho už i Bořek Dočkal?

„Až na výpadek v Boleslavi jaro zvládáme výsledkově dobře a některé zápasy i herně. Jedeme ven a budeme chtít udělat vše proto, abychom odehráli výborný zápas. Co se týká Bořka, těžko říct. U něj se toho moc nezměnilo. Nedokážu odpovědět, jestli bude do neděle v pořádku.“

Nicméně bez Dočkala jste vyhráli tři z posledních čtyř zápasů, takže panuje aspoň spokojenost s tím, že to jde i bez něj?

„Výsledkově ano, ale v některých herních pasážích si všichni přejeme, aby už byl zpátky, protože je pro mužstvo důležitý.“

