ZLATÁ PÍŠŤALKA: Videočervená za loket, Slovácko mělo kopat penaltu | iSport.cz

Víc očí a víc kamer víc vidí. I tohle byl jeden z argumentů pro zavedení videa do fotbalu. V sobotním derby Dukla vs. Slavia zafungovalo dokonale. Rozhodčí Pavel Franěk v první chvíli přehlédl surový faul Jana Holendy na slávistu Alexe Krále, ale po upozornění kolegy od videa Jiřího Adama útočníkovi Dukly správně dal červenou kartu.

„Šlo o praktickou ukázku toho, že video ve fotbale má smysl,“ pravil Roman Hrubeš, duchovní otec videa v českém fotbale.

Byla to kaňka na jinak báječném zápase, v kterém padlo šest gólů. Co se stalo? V 84. minutě Dukla prohrávala 1:4, když Holenda před rozehráním slávistického přímého kopu v chumlu hráčů strčil do Krále a pak ho ještě loktem udeřil do nosu. Kudrnatý univerzál se chytil za obličej a v bolesti si na chvíli přidřepl. Televizní stanice O2 TV brzy nabídla průkazný záběr, sudí Franěk faul na první dobrou přehlédl.

Miroslav Stoch mezitím rozehrál přímák a míč se právě od Holendy odrazil do zámezí, takže měl následovat rohový kop pro Slavii. Na to už ale nedošlo: Franěk dostal echo do sluchátka a přes minutu a půl situaci konzultoval na dálku s parťákem u videa. Nakonec odběhl k monitoru u střídaček – a za čtrnáct vteřin měl jasno: červená pro Holendu za surovou hru! Třiatřicetiletý veterán si poslechl Fraňkovo zdůvodnění a bez protestů odkráčel do kabin. To už běžela 87. minuta.

„Podle mě to bylo v pořádku. Faul se stal těsně předtím, než byl míč ve hře, tudíž nebyla šance přenést informaci mezi hlavním rozhodčím a asistentem u videa. Pak už šlo jen o posouzení intenzity zákroku, který odpovídal udělení červené karty,“ popsal Hrubeš. „I Holenda věděl, o co se jedná, a neprotestoval.“ Ještě jeden důležitý detail: hra se po červené pro Holendu správně vrátila do momentu, kdy se faul stal. Slávisté tedy nezahrávali roh, ale znovu přímý kop.

„Sám jsem kdysi hrál o záchranu a vím, že to není úplně jednoduchá situace. U Johnyho Holendy mě to mrzí, protože minule v Opavě i proti Slavii odehrál výborné zápasy,“ litoval Roman Skuhravý, trenér Dukly. „Budeme to nějakým způsobem řešit, na druhou stranu to dokážu pochopit: byla v tom určitá míra frustrace. Škoda že u takhle zkušeného hráče. Bude to pro nás ztráta.“

Dostane Holenda od Dukly pokutu? Dejvický klub to včera nechtěl komentovat. Na tahu je strahovská disciplinární komise: bylo by překvapení, kdyby Holenda vyvázl jen s obligátní stopkou na jeden zápas.

„Podíváme se na to a zvážíme všechny okolnosti: intenzitu zákroku, zranění nebo případné Holendovy recidivy. Vzpomínám si, že naposledy jsme za úder loktem dali nepodmíněný trest na dvě nebo tři soutěžní utkání,“ vzkázal šéf disciplinárky Richard Baček.

Ať už případ Holenda dopadne jakkoliv, pro poslední Duklu je to před rozhodující fází sezony velký problém.

