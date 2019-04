Sáček: Kanga se změnil i v kabině. Ultras? Ať fandí hlavně Spartě | iSport.cz

Fanoušci jsou v posledních dnech velké téma. Nemáte obavy, aby v neděli na tribunách vše probíhalo tak, jak má?

„Já jako hráč na tohle vůbec nemyslím, co by se na tribuně mohlo dít. Jen doufám, že zápas proběhne v klidu a nebude žádné přerušení. Věřím, že lidé přijdou na stadion primárně na fotbal.“

Po pondělním utkání se Zlínem jste se spoluhráči zareagovali při děkovačce na nevhodný pokřik (Jude Slavie) vašich fanoušků proti Slavii a otáčeli jste se od nich pryč. Je tohle způsob, jak podobné výlevy ze stadionů vymýtit?

„Chtěli jsme dát najevo, že se nám to nelíbí. Ten pokřik proti Slavii byl během zápasu se Zlínem slyšet fakt hodně. Je to divné. Místo toho, aby nám fanoušci fandili a podporovali nás, tak křičí „Jude Slavie“. Asi by pro tým bylo lepší, kdyby podporovali Spartu a celý zápas.“

Bylo to náhlé rozhodnutí, nebo jste si už dopředu s týmem řekli, že v případě takových pokřiků odejdete?

„Ne, tak to nebylo. Tohle byla spontánní akce. Když kotel začal řvát proti Slavii, tak se pár kluků otočilo a většina se přidala. Takhle nějak by to asi mělo být.“

Nyní vás čeká nenávistné prostředí v Edenu. Jak se vám v takové atmosféře hraje?

„Špatně se necítím, spíš mě to naopak nabudí. Já se do Edenu těším a doufám, že podáme výkon, se kterým uspějeme.“

Bude tohle derby pro vás specifické tím, že už patříte pevně do základní sestavy a odehrál jste zatím většinu zápasů?

„V tomhle je to asi jiné oproti minulým letům. Dá se říct, že jsem se zapracoval do kádru, odehrál jsem většinu zápasů. Vnímám i větší zodpovědnost na svoji osobu. Už tu nějaký čas jsem a přeci jen nejsem ve dvaadvaceti letech nejmladším hráčem, takže vím, že bych k dobrému výsledku měl výrazně pomoct.“

Slavia půjde do utkání po náročném duelu s Chelsea. Může hrát v neděli velkou roli případná únava v nohách?

„Myslím si, že určitě. S námi budou hrát za tři dny a my sami víme, jaké to je hrát tolik těžkých zápasů v rychlém sledu. Není to nic příjemného. Na druhou stranu se dají očekávat změny v jejich sestavě a těžko se nám bude odhadovat, v jakém složení na nás nastoupí.“

Kdybyste měl ve čtvrtek od devíti večer zápas, za jak dlouho byste byl plně připravený znovu nastoupit?

„Asi za týden (směje se). Ne, vychází to na ty tři, čtyři dny. První a druhý den je únava opravdu velká. Třetí, spíš čtvrtý den už jsem většinou ready.“

Může tedy přes případnou únavu slávistů vést cesta, jak proti nim uspět?

„To se těžce odhaduje takhle dopředu, ale samozřejmě je možné, že na konci zápasu už nebudou mít tolik sil co my a bude snazší rozhodnout v závěru.“

Nicméně platí, že Slavia coby lídr FORTUNA:LIGY jde do zápasu jako favorit. Souhlasíte?

„Favorit bude, ale to neznamená, že tam pojedeme s respektem. Slavia má velkou sílu, aktuálně se jim daří, ale i my máme na jaře dobré zápasy. Vlastně až na jeden nepovedený v Boleslavi. Takže do Edenu jedeme s odhodláním zvítězit.“

V čem konkrétně je momentálně Slavia nebezpečná a kde je naopak zranitelná?

„Těžko se vypichuje jedna věc, protože je to komplexní mužstvo. Když bych měl něco zmínit, tak asi že mají velmi dobré standardní situace a široký kádr. To jsou jejich silné stránky. Co se týká slabin, tak ty se těžko hledají.“

Vaší slabinou na podzim do jisté míry bylo, že se tým spoléhal na jednotlivce. Ale když vám nyní vypadl kapitán Bořek Dočkal, tak i bez něho jste schopni vítězit. Je to pozitivní zjištění?

„Ukázali jsme si, že to jde i bez Bořka, ale samozřejmě budeme rádi, až bude opět s námi na hřišti.“

Dočkalovu roli zaujal Guélor Kanga, který poté, co jej trenér dvakrát posadil mezi náhradníky, ožil a hraje lépe. Je znát změna v jeho myšlení?

„Je to tak. Kanga se ve svém přístupu hodně změnil. Asi poznal, že to tak pro něj bude lepší. I v kabině se hodně zlepšil, takže se dá říct, že teď je hodně platný na hřišti i mimo něj.“

Platí pro něj, že s velkými zápasy roste?

„Určitě. V podstatě je pro nás nyní klíčovým hráčem a nebojím se říct, že i rozdílovým. Věříme, že nám v takhle těžkých duelech právě on pomůže.“

Často se o zahraničních hráčích říkalo, že neví, co derby pro Spartu znamená, a skutečný význam znají jen Češi. Změnilo se to za poslední měsíce?

„Když tu byl ještě trenér Stramaccioni, tak cizinců tu bylo strašně moc a většina z nich netušila, jak velký zápas tohle je. Teď, když se to v kabině trochu vylidnilo a je tu zase víc Čechů, tak se na ostatní snažíme působit a vysvětlit jim, o co v derby proti Slavii jde. Myslím si, že už je to v pohodě.“

Vše o Spartě čtěte ZDE »

SESTŘIH: Sparta - Zlín 2:0. Nejistota, pak klidná výhra. Letenští zvládli generálku na derby 1080p 720p 360p REKLAMA

LIGA NARUBY: „Bóóóžoooo!“ Zvučný hlas Petra Rady nepotřebuje Odezřeno 1080p 720p 360p REKLAMA

LIGOVÝ INSIDER: Hušbauer mi připomíná Horvátha, Chelsea by si zasloužil 1080p 720p 360p REKLAMA