Derby Slavia - Sparta: Adam Hložek je nejmladší hráč šlágru. Září technikou i výbušností | iSport.cz

Na lámání rekordů už je zvyklý, svým způsobem je to pro něj rutina. Adam Hložek, supertalent Sparty, jich během dosavadního průběhu jara pokořil už několik. Stal se nejmladším hráčem v základní sestavě Letenských. Potom i nejmladším střelcem samostatné ligy. Dnes se Hložek navíc stane nejmladším sparťanem, který v rámci české nejvyšší soutěže zasáhne do slavného derby. Bude mu pouhých 16 let a 264 dní. Pořád má všechno před sebou, pořád se učí. Už teď je ale až děsivě dobrý. Deník Sport poodkrývá jeho kouzlo.

Naprosto klíčový element pro každého fotbalistu. Pokud je hráč dostatečně inteligentní a dokáže se uplatnit i ve vzdušných soubojích, má vyhráno. Hložek oba předpoklady naplňuje. Byť je ještě v „telecím“ věku, na hřišti si počíná jako mazák. Nemá problém se ve vteřině rozhodnout pro řešení dané situace. A jen málokdy sáhne vedle. Ačkoli mládeží procházel jako útočník, na Spartě vidí jeho největší sílu na pozici podhrotového hráče. Důvod? Právě to, že dokáže bleskově reagovat na dění na trávníku, má dobré periferní vidění i kombinační schopnosti. O jeho vyzrálosti vypovídá i fakt, že na jaře nastupuje výhradně na křídle a i tam exceluje. I v šestnácti letech se dokáže přizpůsobit. Ať ho postavíte kamkoli, bude vědět, co má dělat. To z něj dělá směrem do budoucna zbraň hromadného ničení. A vzdušná síla? Gólová hlavička proti Plzni po perfektním náběhu a na vteřinu přesném timingu hovoří za vše.

Umí udržet míč, pokrýt ho před dotírajícím soupeřem, zatnout nebo převážit váhu na správnou stranu. Neznat ho, při pohledu na hřiště neuhádnete jeho věk. Hložek na šestnáct let nevypadá a experti nad „přírodním úkazem“ žasnou. Neuvěřitelně rychle se v soubojovosti vyrovnal podstatně starším hráčům, z nichž řadu jednoduše odtlačuje tělem. Svědčí o tom průměr úspěšnosti v osobních soubojích 54 procent, například nedávno proti Olomouci tohle číslo ještě navýšil na 86 procent. Tahle dovednost mu spolu s přehledem výrazně pomáhá zrychlit hru do volného prostoru. Ještě úspěšněji zvládá driblink jeden na jednoho, v průměru úspěšnosti 73 procent. Podstatné je, že díky obrovskému potenciálu má Hložek předpoklady, aby tyto dovednosti s přibývajícím věkem a zkušenostmi neustále zlepšoval.

Výbušnost

Hložek je zvyklý pracovat ve velké rychlosti. Aby ne, má za sebou letité působení ve strahovské akademii, jejíž šéf Jaroslav Hřebík si právě na tomhle prvku velice zakládá. Během zápasu tak prakticky neuvidíte, že by se Hložek někde mimo aktuální těžiště hry poflakoval. Přesto právě v téhle kategorii se mu otevírá možná největší prostor ke zlepšení. A to především v okamžité výbušnosti a startu na míč. Sparťanský mladíček sice hraje ve velké rychlosti, nijak z ní ovšem nevybočuje. Jako by před výkopem zařadil čtvrtý rychlostní stupeň (což rozhodně není málo) a ten si držel. Pokud by dokázal přehodit ještě na pětku a předvedl takovou výbušnost, jakou disponují třeba jeho spoluhráči David Moberg Karlsson či Václav Drchal, stalo by se z něj ještě hrozivější ofenzivní monstrum. Potom už by ale ani v pouhých šestnácti možná ve Spartě nebyl...