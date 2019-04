Páník se zlobil na VAR: Ofsajd Plzně? Kritické momenty se mají kontrolovat! | iSport.cz

Padl rozhodující gól Plzně na 2:1 z ofsajdu?

„Viděl jsem to zatím jen nafocené, neměl jsem na té fotce hráče, co kope. To vy (novináři) sedíte u monitoru.“

Co jste sudímu po inkasované brance ukazovali?

„Aby se na to šel podívat, měli jsme signál, že ta situace nebyla fér. Od toho video přece je, aby se takový gól posoudil. Něco se v zápase kontroluje a něco ne, to je nelogické.“

Takže vám tohle na systému VAR vadí nejvíc?

„Proč něco sudí kontrolují a něco ne, to se zeptejte jich. Tohle byl kritický moment, který se má vždycky zkontrolovat, stejně jako nějaká jiná vyložená situace, penalta, nebo tenhle gól. Než hráči dojdou po gólové akci na půlku, trvá to zhruba minutu a půl. VAR (videorozhodčí) má dát v té době sudímu signál, ať se na to jde podívat. Nevím, jaká jsou v tomhle přesně pravidla. Ale jestli jsou jiné, jsou špatné.“

Kde se stala chyba, že jste v závěru dostali gól?

„Všechno proti Plzni neuchytáte. Hraje až do konce, takový gól dali i proti Bohemians (3:2), to bylo jako přes kopírák, akorát to hlavičkoval jiný hráč. Tahle akce jim vyšla.“

Čím to, že jste Plzeň místy přehrávali?

„Také má náročnou sezonu, jejich kluci toho mají plné zuby, všichni to cítíme. Plzeň za pochodu přebudovává mužstvo, tím se naruší vazby zkušených hráčů, kteří to spolu hráli naslepo. Potom tím trpí jejich souhra.“

Co byste vyzdvihl u vašeho týmu?

„To, že neměli převahu, bylo tím, že jsme to běžecky zvládli, napadali je vysoko. To už ukázala Slavia proti Chelsea, kde favorit neměl čas na rozehrání a slávisté sehráli výborné utkání. Jsem spokojený, co se týká výkonu, bohužel s výsledkem ne. Mužstvo fungovalo a plnilo si úkoly úkoly, bohužel výsledek nemáme.“

