Baník není velký tým. A Plzeň nemá na titul, zápasy musí začít kontrolovat | iSport.cz

Za pár stovek dostal slušnou zábavu, tři góly, plno neproměněných příležitostí, zajímavé individuální výkony, okamžiky, které se budou u piva náležitě rozebírat. Ke všemu se drama rozseklo až v závěru, nikdo nechtěl předčasně prchat domů.

Tohle na českých stadionech chcete. Kéž by takových partií bylo povícero. Snad si české fotbalové prostředí přijde v blížící se nadstavbě řádně na své. Otevřený střet mezi druhým a pátým mužstvem ligy však také odhalil, že výš ani jeden z kohoutů nemůže pomýšlet na posun v tabulce.

Začněme u Baníku.

Na západě Čech se představil sympaticky, aktivně, umně si dovedl generovat velmi nebezpečné situace, z kterých musela favorita bolet hlava. Bohužel pro Ostravu, Bohumil Páník nekoučuje velký tým. Kdyby ano, Baník by z přehršle šancí vytěžil víc než jeden gól z rohového kopu.

V efektivitě a v dovednosti v koncovce tragicky selhal. Až se naučí lépe se chovat v kritických chvílích, a to především v nejnáročnějších utkáních sezony, může pomýšlet nejen na pátou příčku. Do té doby je však tato pozice stropem. To samé se dá tvrdit o Plzni.

Z jedné strany je nutné Viktorii složit hold, jelikož má po osmadvaceti kolech více bodů než ve stejné fázi v předchozí mistrovské sezoně, ovšem je vidět, že schopnost kontrolovat utkání po celých devadesát minut je komandu Pavla Vrby naprosto cizí.

Právě ve způsobu vedení utkání je obrovský rozdíl mezi prvními dvěma týmy soutěže. Jestliže u Slavie jste si jistí v každé vteřině, že zápas vede k vítěznému cíli, u Plzně se strachujete do poslední sekundy. Jako s Baníkem.

Umění kontroly zápasu nejde v závěru soutěže naučit.

A nejen pro to mám pocit, že na dramatický svár o titul můžeme v této sezoně zapomenout.