Od obou mužstev to bylo za hranou, řekl o válce v derby Ščasný | iSport.cz

Z hřiště lídra tabulky máte bod. Převládá spokojenost?

„Remízu beru, nic jiného mi nezbývá. Do šedesáté minuty to byl spíš boj než velká hra, bylo to dlouho nahoru dolů, hodně vyrovnané. My jsme nechtěli udělat moc standardních situací, protože soupeř má výškovou převahu. Bohužel jsme z prvního rohu po individuální chybě inkasovali. My jsme měli obrovskou šanci na vyrovnání při hlavičce Sáčka, jinak tam tolik vyložených příležitostí nebylo. Od 60. minuty jsme začali ztrácet balony v rozehrávce, několikrát dost hloupě. Slavia volila jednoduchý přechod za pomoci nákopů, z tohoto pohledu jsem spokojený, že jsme bod uhráli.“

Co vám chybělo k dosažení lepšího výsledku?

„Chybělo nám, abychom vepředu dokázali víc podržet balon, abychom nepropadli panice, když nám nevyjde rozehrávka. Byly tam prostory, kudy se dalo hrát. V přechodové fázi jsme několikrát hloupě odevzdali míč, chyběl nám větší klid na balonu. Hráč typu Dočkala by ho dokázal podržet, byl to důležitý faktor zápasu.“

Překvapivě jste vsadil na Srdjana Plavšiče. Proč jste se tak rozhodl a jak hodnotíte jeho výkon?

„Byla to dobrá volba. Důvodů bylo několik, stejnou roli plnil už v derby na podzim a sedělo mu to. Věděli jsme, že tam bude Coufal nebo Frydrych, že ve vzduchu bude souboje těžko vyhrávat. Ale on do nich chodí dobře, hodně pracuje, zaměstná obranu Slavie. To splnil, navíc dal krásný gól.“

Proč nebyl v nominaci na utkání Martin Hašek?

„Má problémy s ramenem, přišel v pátek, že není stoprocentní. Nemohl trénovat, proto nebyl ani na lavičce.“

Utkání bylo oboustranně maximálně agresivní. Bylo to ještě v rámci mezí nebo už za hranou?

„Obecně platí, že agresivita na hřiště patří. Zápas ovšem byl, co se týče agresivity, za hranou. Můžu tenhle názor korigovat, až se na utkání podívám na videu. Ale v tuhle chvíli to cítím takhle. Myslím, že tam byly zákroky za hranou, lokty. Ovšem oboustranně. Nebyl určitě úplně korektně vedený z obou stran. Některé zákroky byly až šílené.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 20. T. Souček Hosté: 53. Plavšić Sestavy Domácí: O. Kolář – Frydrych (79. Van Buren), Ngadeu, Deli, Bořil – T. Souček, Král – Masopust, Hušbauer, Zmrhal (73. Stoch) – Milan Škoda (C). Hosté: Nita – Zahustel, Štetina, Costa (C), Matěj Hanousek – Sáček (77. Civić), M. Frýdek – Hložek, Kanga, Plavšić (90+3. Moberg Karlsson) – Tetteh (61. Drchal). Náhradníci Domácí: Kovář, Olayinka, Stoch, Zelený, Van Buren, Traoré, Kúdela Hosté: Heča, Civić, Plechatý, Radaković, Chipciu, Moberg Karlsson, Drchal Karty Domácí: Frydrych, Hušbauer, Masopust Hosté: Štetina, Kanga, Nita Rozhodčí Hrubeš – Moláček, Caletka Stadion Sinobo Stadium, Praha-Vršovice Návštěva 19 370 diváků

