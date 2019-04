Zavře disciplinárka Slavii kvůli derby kotel? Spartě přitíží házení i laser | iSport.cz

Disciplinárka se na pondělním zasedání per rollam shodla, že s oběma kluby zahájí disciplinární řízení, oba případy se budou projednávat ve čtvrtek.

Slavii komise řeší za „nevhodné pokřiky fanoušků, pronesení a použití pyrotechniky, výtržnosti fanoušků“, Spartě hrozí trest také za nevhodné pokřiky a použití pyrotechniky, ale také za vhazování předmětů na hrací plochu.

„Není to jednoduché a hodně o tom v rámci disciplinární komise diskutujeme,“ říká pro iSport.cz předseda komise Richard Baček.

„Slavia je v podmínce, ovšem za něco jiného, než čeho se dopustila v derby. Použila pyrotechniku, což je zakázané, jenom s ní však svítila, nevhazovala ji na hrací plochu,“ přemítá Baček. „Prostudoval jsem verdikty UEFA za poslední dva roky a k zavření tribuny za toto nedochází. Ale možné je všechno, řešíme to,“ uvedl.

Spartě skončila v minulém kole jiná podmínka. „Hned v tomto kole zopakovala, co před časem v Příbrami – házela pyrotechniku na hrací plochu, navíc se v její části tribuny objevil laser. I tady proto zvažujeme, zda nepřistoupíme k jinému trestu než pouze k finančnímu postihu,“ varoval Baček. To by pak mohlo znamenat podmínku nebo i zákaz výjezdu na venkovní zápas nebo zápasy.

