Vykoupení na nadstavbu? Trest za karty hrozí Frýdkovi i slávistům | iSport.cz

Nebyla otázka, zda té hranice dosáhne, ale spíš kdy. Gabonský záložník sbírá napomenutí od začátku sezony jak na běžícím pásu. Kvůli čtyřem kartám stál v utkání na Baníku (0:1). Kvůli osmi zase v Karviné (1:3) a doma s Jabloncem (0:0).

Není divu, že jako první hráč v tomto ročníku tuzemské soutěže přesáhl hranici dvanácti žlutých karet a Spartě bude chybět ve dvou soutěžních zápasech (Karvná, Opava). Pro třetí duel, který by za starého herního systému také nehrál, se nyní může vykoupit a v následujícím Finále FORTUNA:LIGY bude moct nastoupit.

Pravidla totiž jasně říkají: Pokud by tresty zákazu závodní činnosti uložené za opakované napomínání hráčů přesáhly konec základní části, nebudou tyto tresty v tomto rozsahu vykonány a namísto příslušné části trestu zákazu závodní činnosti bude uložena peněžitá pokuta. Ta v Kangově případě činí 60 tisíc korun.

Svérázný špílmachr Letenských však nejspíš nebude sám, kdo za disciplinární prohřešky bude muset zaplatit. Liberecký záložník Roman Potočný nasbíral do 28. kola 11 žlutých, a pokud se nyní o víkendu či v posledním kole nechá znovu napomenout, přijde stopka na tři zápasy.

Nejvíce žlutých karet ve FORTUNA:LIZE 18/19 12 Kanga 11 Potočný 9 Tetour 8 Matějovský, Ljevakovič, Komličenko, Fillo 7 Limberský, Vepřek, Hofmann, Hušbauer, Breite, Bořil, Mareš, Fleišman, Frýdek, Jánoš, Chorý, Tregler, Diop, Bezpalec, Ngadeu, Schaffartzik

Co by to pro něj znamenalo? Pokud by se vykartoval ještě v předposledním kole, Liberec zaplatí 70 tisíc korun za dvě utkání, která už spadají do Finále Fortuna Ligy. Pokud se Potočný proviní až v posledním kole, zvedne se pěněžní trest na 80 tisíc korun.

V ohrožení jsou ale i další fotbalisté. Mezi šestnáctkou hráčů, kteří mají aktuálně sedm žlutých a v případě osmé v předposledním či posledním kole, by se jich týkala pokuta, jsou zajímavá jména - Martin Frýdek, David Limberský, Michael Ngadeu, Josef Hušbauer, Jan Bořil, Radim Breite, Dame Diop či Jiří Fleišman.

Osmou žlutou o víkendu dostali ostravský Martin Fillo a mladoboleslavský Marek Matějovský. Oba čeká dvouzápasový trest a do konce základní části už si nezahrají. Jedno kolo za čtyři napomínání nyní povinně vynechají slávista Michal Frydrych a Jan Žídek z Opavy.