O co se ještě hraje v lize? Slavii stačí bod, do šestky může být nával | iSport.cz

V základní části fotbalové FORTUNA:LIY zbývají odehrát každému týmu už jen dva zápsy. Jak jsou na tom jednotliví účastníci nejvyšší soutěže před historicky první nadstavbou? Kdo se může posunout do lepší skupiny, kdo má už své jisté? Projděte si tým po týmu, o co se ještě hraje!

Slavia Aktuální pozice: 1. místo Zbývající soupeři: Zlín (v), Olomouc (d) Může být nejhůř druhá. První místo po základní části, a tím i nejvýhodnější pozici pro nadstavbu, si zajistí, pokud získá ze zbývajících utkání alespoň bod.

Plzeň Aktuální pozice: 2. místo Zbývající soupeři: Příbram (v), Dukla (d) Mistr drží druhé místo a horší být nemůže. Lepší však jenom těžko, Plzeň by musela vyhrát oba zápasy a Slavia zároveň oba prohrát.

Sparta Aktuální pozice: 3. místo Zbývající soupeři: Karviná (d), Opava (v) Je třetí a skončí třetí. Jediný tým, který se nemůže nikam pohnout. Jablonec ji při případné bodové rovnosti nepřeskočí, má horší vzájemné zápasy. Sparta hraje pouze o co nejvýhodnější bodovou pozici pro nadstavbu. Je posledním týmem (po Slavii a Plzni), který ještě může matematicky získat titul.

Jablonec Aktuální pozice: 4. místo Zbývající soupeři: Bohemians (v), Baník (d) Jablonci postačí k udržení čtvrtého místa jeden bod. Pokud ho nezíská, může ještě skončit nejhůře pátý. To by však Baník musel oba své zbývající zápasy vyhrát, a to včetně toho v Jablonci – stačí jakkoli, protože v prvním vzájemném utkání zvítězil 1:0. Ač bude hrát Jablonec ve skupině o titul, získat jej už nemůže.

Baník Ostrava Aktuální pozice: 5. místo Zbývající soupeři: Opava (d), Jablonec (v) Teoreticky může ještě skončit čtvrtý, ale to by musel oba duely vyhrát a Jablonec by zároveň vůbec nesměl bodovat. Baník se spíš musí koukat za sebe. Je nejvýše postaveným z týmů první šestky, který ještě může o skupinu o titul přijít. Přeskočit v tabulce ho může Liberec, Mladá Boleslav a Olomouc (Zlín už ne). K jistotě elitní skupiny mu stačí jedna výhra (s Libercem má lepší vzájemné zápasy).

Liberec Aktuální pozice: 6. místo Zbývající soupeři: Slovácko (d), Karviná (v) Nejlépe může skončit pátý. To by však musel posbírat o čtyři body více než Baník, protože s ním má horší vzájemné zápasy. K jistotě nejlepší šestky potřebuje dvakrát vyhrát, pak se nemusí ohlížet. Už ani matematicky nemůže spadnout do skupiny o udržení.

Mladá Boleslav Aktuální pozice: 7. místo Zbývající soupeři: Dukla (v), Zlín (d) Skupinu o titul už nemá na svých kopačkách, může se však ještě vyšvihnout až na čtvrté místo. K tomu potřebuje minimálně čtyři body a pro sebe příznivé výsledky Baníku, Liberce, případně i Olomouce. K jistotě skupiny o baráž jí postačí bod, protože s Opavou i Slováckem má lepší bilanci.

Olomouc Aktuální pozice: 8. místo Zbývající soupeři: Teplice (d), Slavia (v) Stále hraje o elitní skupinu. Nejlépe může skončit pátá. Do nejlepší šestky musí uhrát alespoň tři body, ale jenom to asi nepostačí. A naopak, k jistotě skupiny o Evropskou ligu potřebuje rovněž tři body. Dva jsou málo, s Opavou i Slováckem má horší vzájemnou bilanci.

Zlín Aktuální pozice: 9. místo Zbývající soupeři: Slavia (d), Mladá Boleslav (v) Pořád má na šestku, i když s tím ani trenér Pivarník už nepočítá. Potřebuje k ní aspoň čtyři body a příhodné výsledky svých konkurentů. Víc se asi kouká na to, jak udržet skupinu o Evropskou ligu. Aby se najisto vyhnul bojům o záchranu, musí uhrát alespoň tři body. Pak by ho Slovácko ani Opava nemohly kvůli vzájemným zápasům předběhnout.

Teplice Aktuální pozice: 10. místo Zbývající soupeři: Olomouc (v), Příbram (d) I Teplice ještě teoreticky mohou hrát ve skupině o titul. Minimálně musí získat čtyři body a doufat v příznivou shodu ostatních výsledků. Blíž však mají ke skupině o záchranu. Vyhnou se jí s určitostí jenom tehdy, pokud dvakrát zvítězí. Jinak musí věřit selhání konkurence.

Opava Aktuální pozice: 11. místo Zbývající soupeři: Baník (v), Sparta (d) I kdyby ještě tajně pomýšlela na skupinu o titul, už to nejde ani matematicky. Hraje o to, aby proklouzla do čtyřky o Evropskou ligu. Musí alespoň jednou zvítězit, nemusí jí k tomu ale stačit ani dvě výhry.

Slovácko Aktuální pozice: 12. místo Zbývající soupeři: Liberec (v), Bohemians (d) Ani s kalkulačkou už nevyletí do skupiny o titul. Reálnou šanci má na skupinu o Evropskou ligu. K tomu musí nejméně jednou vyhrát, ani dvě vítězství mu však prostřední čtyřku nezajišťují.

Bohemians Aktuální pozice: 13. místo Zbývající soupeři: Jablonec (d), Slovácko (v) Do skupiny o Evropskou ligu musí dvakrát vyhrát a věřit, že jeden z trojice Zlín, Teplice, Opava se zastaví nejvýše na 36 bodech. Se Zlínem a Opavou má Bohemka lepší vzájemné zápasy, s Teplicemi by v její prospěch rozhodlo skóre.

Příbram Aktuální pozice: 14. místo Zbývající soupeři: Plzeň (d), Teplice (v) Ještě také ona může proskočit do prostřední skupiny o Evropskou ligu. Musí dvakrát vyhrát a doufat, že Teplice oba zápasy (jeden právě proti Příbrami ztratí) ztratí, zároveň Opava a Slovácko získají nanejvýš bod a Bohemians čtyři.

Karviná Aktuální pozice: 15. místo Zbývající soupeři: Sparta (v), Liberec (d) Najisto se bude bít o záchranu. Hraje „jen" o to, aby do nadstavby vstupovala s co největším bodovým ziskem a o výhodnější rozložení zápasů doma/venku.