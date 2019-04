Straka po demolici Sparty: Šok? Spíš pro někoho jiného. Fanouškům děkuju | iSport.cz

Vyhrát na Spartě jasně 3:1. To ve vašich plánech před utkáním asi nebylo, že?

„Přijeli jsme s velkou pokorou, to je základ číslo jedna. Víme, že Sparta má velice kvalitní tým. Našim cílem bylo, abychom hráli dobrej a účelnej fotbal, kterým bychom Spartu potrápili. A to se nám nakonec i povedlo. Zaslouženě jsme vyhráli.“

Nebyl to na lavičce trochu šok, když Karviná v 25. minutě vedla na Letné 2:0?

„Šok to byl určitě. (směje se). Ale asi spíš pro někoho jiného než pro mě.“

Pomohlo vám, že Spartě chybělo několik důležitých hráčů?

„O tomhle tu vůbec nechci diskutovat. Jestli jim někdo chyběl, je mi úplně jedno. My jsme vyhráli a to je nyní v naší situaci nejdůležitější. Sparta má kvalitní kádr a je fuk, kdo nastoupí.“

Do Prahy jste přijeli s nějakou taktikou, nebyl jste však překvapený z toho, co domácí mužstvo na hřišti předvádělo a situaci vám značně usnadňovalo?

„To ne. Měli jsme jasný taktický plán. Chtěli jsme silně zahustit hřiště a chodit do rychlých protiútoků. Vycházelo nám to dokonale i proto, že byla Sparta v prvním poločase bezradná. Dokázali jsme toho využít. V důležitých momentech jsme vstřelili góly. A ve druhém jsme mohli přidat další dva. Nechápu, jak Letič nemohl trefit prázdnou branku. Nakonec to ještě mohly být nervy.“

Proběhla před Spartou nějaká speciální motivace?

„Byli jsme na soustředění Českém Šternberku a to bylo něco fenomenálního. Kluci byli na pokojích, kde nebyly televize, neměli u sebe žádné hry a bylo to bombastický. Byla tam opravdu skvělá atmosféra, kterou jsem si přál přenést i do zápasu. A to se povedlo. Hráči se proti Spartě maximálně odevzdali a myslím si, že elán a nadšení načerpali právě tam. Všichni ví, že u mě je to všechno spojené se srdíčkem. A já si dál stojím za tím, že jestli chceš něčeho dosáhnout, tak ho musíš mít na správném místě.“

Před 13 lety jste tu se zachraňující Plzní vyhrál také 3:1. Vzpomněl jste si?

„Vzpomněl.“

Věříte už v záchranu ligy?

„Jistotu ještě nemáme. Je tu sice obrovská euforie, ale jen do té doby, než trenér přijde do kabiny a zeptá se: Co jsme dokázali? Máme jeden cíl a tím je záchrana ligy pro Karvinou.“

Ulevilo se vám, že vám sparťanští fanoušci dali pokoj a na rozdíl od těch slávistických vás neuráželi?

„Je to pro mě velká úleva. Strašně moc za tohle děkuju. Samozřejmě, že následky za to, co jsem jim udělal, jsem si nesl sám. Ale devět let jsem tu hrál, nechal jsem tu svoje nejlepší fotbalová léta a jsem spjatý se Spartou navždy. O to víc mě těší, že nic neproběhlo, i když je mi jasné, že část fanoušků to dál bolí. Doufám, že už mi to odpustili a bude to zas fajn.“

Co jste naopak říkal na pokřiky proti domácím hráčům a trenérovi?

„Nechci to komentovat.“

