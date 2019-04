Fanoušci Slavie „vítali“ Straku: Táhni na Spartu! Tvrdík se za ně stydí | iSport.cz

Už je to sedm let. Fanoušci Slavie přesto na někdejší angažmá nenáviděného Františka Straky pořád nezapomněli. Když se šedesátiletý kouč v úterý vrátil do Edenu s Karvinou na čtvrtfinále MOL Cupu (0:5), vřelého přijetí se nedočkal. Naopak. Příznivci Pražanů v průběhu celého utkání opakovali hanlivé (a často i vulgární) pokřiky na Strakovu adresu. „O tom se ani nechci bavit, ať si každý udělá obrázek sám,“ rozhodil zkušený trenér rukama na tiskové konferenci. Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík se za chování fanoušků ve středu ráno omluvil. "Jménem klubu se omlouvám rodině Františka Straky. Stydím se. Včerejší sprosté urážky na adresu manželky a dětí nepatří nejen k jakémukoliv sportu, ale do jakékoliv společnosti," uvedl na Twitteru.